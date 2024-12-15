بطولة قطر للغولف تنضم لـ«السباق إلى دبي» 2025

أعلنت جولة دي بي ورلد أن بطولة البنك التجاري قطر ماسترز للغولف، ستوجد ضمن الجدول العالمي لعام 2025، لتعود البطولة مجدداً إلى نادي الدوحة للغولف خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 9 نوفمبر المقبل، وتقام منافساتها ضمن تصنيف «السباق إلى دبي».

وستكون هذه النسخة الـ 28 من الحدث جزءاً من «السلسلة الدولية»، وهي الثانية من أصل خمس سلاسل دولية للبطولات، والتي تشكل المرحلة الأولى من موسم جولة دي بي ورلد. وسيبلغ إجمالي الجوائز المالية للبطولة القطرية 2,5 مليون دولار، مع 3500 نقطة متاحة للاعبين في تصنيف «السباق إلى دبي» و1000 نقطة في كأس رايدر.

وقال بن كاون، رئيس البطولات والعمليات في جولة دي بي ورلد: تحظى بطولة البنك التجاري قطر ماسترز بشعبية كبيرة دائماً بين أعضائنا اللاعبين، ونحن سعداء بالعودة إلى نادي الدوحة للغولف في فبراير ضمن السلسلة الدولية للجولة.

وأضاف: نتوجه بالشكر إلى اللجنة الأولمبية القطرية والاتحاد القطري للغولف على التزامهما المستمر تجاه هذه البطولة، وإلى البنك التجاري الذي تتواصل رعايته للبطولة للعام الـ 19 على التوالي.

يذكر أن الياباني ريكويا هوشينو فاز بلقب بطولة البنك التجاري قطر ماسترز في عام 2024، بعد أن سجل 68 ضربة في الجولة النهاية ليتفوق بفارق ضربة واحدة على الفرنسي أوجوك وسود، بإجمالي 14 ضربة دون المعدل، واحتل هوشينو المركز الـ 16 في تصنيف «السباق إلى دبي» في ختام موسم 2024، وحصل على عضوية مزدوجة في جولة «بي جي أيه» لموسم 2025.