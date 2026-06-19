لتعزيز المشاركة النسائية في الغولف.. إطلاق دوري الإمارات للسيدات «بار 3» الموسم الجديد

أعلن اتحاد الإمارات للغولف عن إطلاق دوري الإمارات للسيدات «بار 3» خلال موسم 2026-2027، والذي سيكون مفتوحاً أمام المواطنات والمقيمات على حد سواء، بهدف توفير بيئة تنافسية سهلة الوصول ومشجعة لدخول عالم المنافسات الرياضية في الغولف.

وأكدت الدكتورة اليازية الكويتي، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للغولف وإحدى أبرز الداعمات لتطوير رياضة الغولف النسائية في الدولة، أن الإنجازات الرياضية التي تحققها دولة الإمارات تعكس الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة وحرصها المستمر على الاستثمار في المواهب الإماراتية وتمكين الكفاءات الوطنية في مختلف المجالات.



وأشادت بالدعم المتواصل الذي تقدمه وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية الإماراتية للقطاع الرياضي، مؤكدة أن اتحاد الإمارات للغولف يواصل جهوده الحثيثة لتطوير اللاعبين واللاعبات، وتهيئة الفرص التي تمكنهم من تمثيل دولة الإمارات بكل فخر في المحافل والبطولات الإقليمية والدولية.



وأوضحت اليازية الكويتي أن زيادة مشاركة المرأة في رياضة الغولف تمثل أولوية استراتيجية لاتحاد الإمارات للغولف، وتشكل أحد المرتكزات الأساسية لرؤيته التنموية طويلة المدى. موضحة أن الاتحاد يعمل من خلال برامج متخصصة ومبادرات نوعية على توفير المزيد من الفرص للفتيات والسيدات لممارسة رياضة الغولف، وتنمية مهاراتهن الرياضية، وتعزيز ارتباطهن المستدام بهذه الرياضة.



وأضافت أن منافسات الدوري ستقام في عدد من مرافق وملاعب الغولف المنتشرة في مختلف إمارات الدولة، بما يتيح للمشاركات من مختلف المستويات فرصة خوض منافسات منظمة، وتسجيل نتائجهن الرسمية للحصول على التصنيف الدولي المعتمد (Handicap)، إلى جانب متابعة تطور مستواهن الفني عبر المنافسات المنتظمة.



وأشارت إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن استراتيجية الاتحاد الشاملة «المرأة في الغولف»، التي تستهدف إزالة التحديات والعوائق أمام مشاركة المرأة، وتشجيع المزيد من السيدات على ممارسة اللعبة وصناعة أجيال جديدة

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وأكدت اليازية الكويتي أن هذه المبادرات يتم تنفيذها تحت إشراف اللواء طيار «م» عبدالله السيد الهاشمي، رئيس اتحاد الإمارات للغولف، وبدعم كامل من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، في إطار التزام مشترك بتوسيع قاعدة ممارسي اللعبة وزيادة معدلات المشاركة المجتمعية على مستوى الدولة.



وشددت عضو مجلس إدارة الاتحاد على أهمية التعاون مع الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية ومنشآت الغولف وشركاء القطاع الخاص في تحقيق رؤية الاتحاد المستقبلية لنمو اللعبة في الإمارات.



وأوضحت أن هذه الشراكات تؤدي دوراً محورياً في توسيع فرص الوصول إلى رياضة الغولف، وتعزيز المشاركة المجتمعية، وإيجاد المزيد من الفرص أمام الشباب والناشئين لخوض هذه الرياضة، وأضافت أن الاتحاد يتبنى نهجاً تعاونياً يهدف إلى بناء مستقبل مستدام لرياضة الغولف.



وفي جانب الحوكمة المؤسسية، جددت الدكتورة اليازية تأكيد التزام مجلس الإدارة بأعلى معايير الحوكمة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استمرار عمل الاتحاد وفق أفضل الممارسات الوطنية والدولية المعتمدة.



واختتمت اليازية الكويتي تصريحاتها بالتأكيد على أن اتحاد الإمارات للغولف يواصل تركيزه على توفير الفرص لجميع أفراد المجتمع، بمختلف الأعمار والخلفيات، للمشاركة في رياضة الغولف، والعمل على إعداد أبطال المستقبل، بما يسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كونها وجهة عالمية رائدة لرياضة الغولف ومركزاً رياضياً متميزاً على الساحة الدولية.