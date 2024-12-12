«جوردان» و«رومان» يكملان تشكيلة «تيم كاب» للغولف في أبوظبي

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة «تيم كاب» للفرق للغولف التي ستقام من 10 إلى 12 يناير المقبل في منتجع أبوظبي للغولف عن قرار قائد الفريق الأوروبي في كأس رايدر لوك دونالد، باختيار كل من اللاعبين: ماثيو جوردان ورومان لانجاسك، لاستكمال تشكيلة كل من فريق بريطانيا العظمى وإيرلندا، وفريق قارة أوروبا في البطولة.

وبرز ماثيو جوردان «28 عاماً» في جولة دي بي ورلد، وذلك منذ انطلاق مسيرته الاحترافية في 2018، وأنهى موسم 2024 في المركز 41 ضمن تصنيف «السباق إلى دبي»، بعد تحقيقه 6 مراكز ضمن العشرة الأوائل، أما رومان لانجاسك «29 عاماً»، فقد حقق نجاحات بارزة كمحترف، منها أول انتصار له في جولة دي بي ورلد عام 2020.

وأنهى موسم 2024 في المركز 22 ضمن تصنيف «السباق إلى دبي». وتقام البطولة من خلال منافسات جولة «4 كرات»، وجولتين من «الرباعيات»، وجولة «الفردي»، بمشاركة جميع اللاعبين في كل جولة.