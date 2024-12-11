الإمارات تستضيف بطولتين في جولة التحدي العالمية للغولف 2025

أعلنت جولة التحدي العالمية للغولف، روزنامة بطولات موسم 2025، التي ستشهد استضافة دولة الإمارات لبطولتي «تحدي الإمارات» التي ستقام في نادي الزوراء للغولف في عجمان خلال الفترة من 10 إلى 13 أبريل المقبل، و«تحدي أبوظبي» وتقام في نادي العين للفروسية والرماية والغولف خلال الفترة من 17 إلى 20 من الشهر نفسه.

وتستضيف الإمارات البطولتين ضمن الشراكة طويلة الأمد بين الجولة الأوروبية للغولف، الجهة المنظمة لجولة التحدي، واتحاد الإمارات للغولف، حيث تستضيف عجمان هذه البطولة للمرة الأولى، فيما تتواصل في أبوظبي بنجاح كبير على غرار النسخ السابقة التي احتضنت فيها المنافسات العالمية، والتي تعد إحدى المحطات المميزة لصعود النجوم الواعدين على الساحة الدولية، ويبلغ مجموع الجوائز المالية لكل بطولة 300 ألف دولار أمريكي «نحو 1.1 مليون درهم».

ويقام الموسم الجديد تحت عنوان «الطريق إلى مايوركا» مع زيادة الجوائز المالية إلى رقم قياسي يبلغ 9 ملايين يورو، ويضم 29 بطولة في 18 دولة مختلفة، على أن يتأهل أصحاب المراكز الـ«20» الأوائل في نهاية الموسم إلى جولة دي بي ورلد.

وفي أبرز محطات الموسم الجديد فإن الانطلاقة ستكون من جنوب أفريقيا للعام الخامس على التوالي، بإقامة بطولة إس دي سي المفتوحة في نهاية يناير المقبل، ضمن جهود التعاون مع جولة صن شاين.

وتعود جولة التحدي إلى الهند في مارس ببطولتين متتاليتين بداية ببطولة كولكاتا تشالنج، والتي ستقام مرة أخرى في نادي رويال كالكوتا للغولف - أقدم نادي للغولف في الهند وأول نادٍ خارج بريطانيا العظمى، تليها بطولة دلهي تشالنج في نادي كلاسيك للغولف والريف.

وستزور جولة التحدي إسبانيا في مايو للنسخة الـ26 من بطولة تحدي إسبانيا، والتي ستبدأ سلسلة من 18 بطولة على مدار 20 أسبوعاً وتنتقل عبر 14 دولة في أوروبا.