4 نجوم عالميين يشاركون في «هيرو دبي ديزرت كلاسيك»

أكد أربعة لاعبين عالميين مشاركتهم في بطولة «هيرو دبي ديزرت كلاسيك 2025»، مع عودة نجمي الفريق الأوروبي في كأس «رايدر روبرت ماكنتاير» و«تيريل هاتون»، والفائز في البطولات الكبرى أدم سكوت، إلى الحدث الذي سيقام في نادي الإمارات للغولف في الفترة الممتدة من 16 إلى 19 يناير المقبل، في حين يشارك الفائز في جولة «بي جي أيه»، أكشاي بهاتيا، للمرة الأولى.

وسينضم الرباعي إلى حامل اللقب روري ماكروي، الذي يسعى إلى رفع الكأس للمرة الخامسة، إضافة إلى الفائز بعدة ألقاب في البطولات الكبرى، جون رام، واللاعب الفائز بالميدالية الفضية الأولمبية، تومي فليتوود، في منافسات من الطراز العالمي ضمن سلسلة رولكس المرموقة.

ويبلغ مجموع جوائز البطولة 9 ملايين دولار ضمن جولة «دي بي ورلد» «السباق إلى دبي» لعام 2025.

وقال سيمون كوركيل، المدير التنفيذي لبطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك: «نحن سعداء بالترحيب بهذه التشكيلة الرائعة من اللاعبين في بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك 2025. إن إضافة نجوم كأس رايدر وأبطال البطولات الكبرى والمواهب الشابة يسلط الضوء على مكانة البطولة كواحدة من الأحداث الرائدة في برنامج الغولف العالمي».

وتأسست بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك في عام 1989، وهي بطولة رئيسية ضمن جولة دي بي ورلد، ولعبت دوراً أساسياً في انتشار لعبة الغولف في الشرق الأوسط، وستشهد نسخة عام 2025 حصولها على شهادة جيو «GEO Certified» للعام الثاني على التوالي، بعد أن أصبحت البطولة الوحيدة التي حصلت على هذه الشهادة في الشرق الأوسط وضمن سلسلة رولكس لجولة دي بي ورلد.