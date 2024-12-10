يوهانس فيرمان يعتلي صدارة «السباق إلى دبي» للغولف

اعتلى الأمريكي يوهانس فيرمان صدارة تصنيف «السباق إلى دبي» لجولة دي بي ورلد للغولف، عقب فوزه بلقب بطولة تحدي نيدبانك في جنوب أفريقيا، التي أقيمت على ملعب الأسطورة جاري بلاير في صن سيتي.

وحسم فيرمان الفوز بعدما أنهى المنافسات برصيد 5 ضربات تحت المعدل، ليرفع رصيده إلى 665 نقطة بالمركز الأول بحسب تصنيف «السباق إلى دبي» من رولكس الصادر أمس، وهو الذي حقق لقبه الثاني خلال مسيرته في جولة دي بي ورلد، والأول منذ تتويجه بلقب بطولة التشيك المفتوحة في عام 2021. ومثل أدريان أوتايغوي، الإمارات للمرة الأولى في جولة دي بي ورلد، وذلك بعدما أعلن اتحاد الإمارات للغولف رسمياً مؤخراً عن تمثيل لاعب الغولف العالمي الدولة كلاعب محترف في كافة الجولات الاحترافية حول العالم.

وحقق أوتايغوي المركز 24 في البطولة الجنوب أفريقية، برصيد 3 ضربات فوق المعدل، ليفتتح مشواره هذا الموسم في تصنيف «السباق إلى دبي» بالمركز 44 برصيد 39.6 نقطة. ومن المقرر أن يشارك أوتايغوي في بطولة ألفريد دونهيل التي ستقام في جنوب أفريقيا أيضاً، وتنطلق بعد غدٍ وتستمر حتى 15 ديسمبر الجاري، في موسم جديد لجولة دي بي ورلد يطوف العالم تحت شعار «السباق إلى دبي»، مع إقامة 42 بطولة في 26 دولة.