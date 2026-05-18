الإنجليزي راي يعزز موقعه في «السباق إلى دبي للغولف»



عزز الإنجليزي آرون راي موقعه في منافسات «السباق إلى دبي» لجولة دي بي ورلد للغولف، بعدما توج بثاني ألقاب البطولات الكبرى هذا الموسم، إثر فوزه أمس بالنسخة الـ108 من بطولة «بي جي أيه»، التي اختتمت فجر اليوم «الاثنين» في ولاية بنسلفانيا الأمريكية.



وجاء تتويج راي، الفائز بلقب بطولة أبوظبي إتش إس بي سي 2025، وسط منافسة قوية من نخبة لاعبي الغولف في العالم، الساعين إلى حجز مقاعد التأهل إلى نهائيات «السباق إلى دبي»، المقرر تنظيمها في دولة الإمارات بأبوظبي ودبي خلال نوفمبر المقبل.



وأنهى اللاعب الإنجليزي المنافسات برصيد 9 ضربات تحت المعدل، ليحصد جائزة مالية بلغت 3.690 ملايين دولار أمريكي، «13.5 مليون درهم»، محققاً أول ألقابه في البطولات الكبرى برياضة الغولف، والرابع في مسيرته ضمن جولة دي بي ورلد.



وقال راي، الذي عانى من إصابات في الظهر والرقبة مطلع العام الجاري، إن وقوفه على منصة التتويج يفوق توقعاته بعد موسم وصفه بالمحبط نسبياً، مؤكداً أن ثبات الأداء خلال الأسابيع الماضية وحالته البدنية الجيدة أسهما في تحقيق هذا الإنجاز.



وبفضل هذا الفوز، تقدم راي 166 مركزاً في التصنيف العالمي لـ«السباق إلى دبي» الصادر اليوم الاثنين، ليحتل المركز الخامس برصيد 1717 نقطة.

كما حل الإسباني جون رام في المركز الثاني بالبطولة برصيد 6 ضربات تحت المعدل، ليتقدم بدوره إلى المركز الـ 16 في تصنيف «السباق إلى دبي» بإجمالي 870 نقطة، معززاً حظوظه في المنافسة على لقب بطل الموسم، بعدما سبق له الفوز باللقب عام 2020.



وتعد البطولة، التي تم تنظيمها في الولايات المتحدة، المحطة الـ 19 ضمن روزنامة الموسم الحالي، في حين تتواصل منافسات «السباق إلى دبي» عبر إقامة ما لا يقل عن 42 بطولة في 25 دولة حول العالم، تحت اسم وشعار دبي.



وتستضيف دولة الإمارات التصفيات الختامية، حيث يتأهل أفضل 70 لاعباً إلى بطولة أبوظبي في ملعب ياس لينكس خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر 2026، ثم يتأهل أفضل 50 لاعباً إلى بطولة جولة دي بي ورلد في نادي عقارات جميرا للغولف خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر 2026.