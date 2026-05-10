الإنجليزي جاي مولين والبريطانية سناء توفيلا يتوجان ببطولة الغولف

أسدل الستار على منافسات بطولة الغولف، التي أقيمت على ملعب نادي العين للفروسية والرماية والغولف في أجواء احتفالية مميزة، شكلت مسك الختام بعد موسم حافل بالنجاحات والبطولات التي عكست حجم التطور الكبير الذي تشهده رياضة الغولف على مستوى الدولة، سواء من حيث المشاركة الواسعة أو المستويات الفنية.



شهدت البطولة منافسات قوية ومثيرة بين المشاركين الذين حرصوا على تقديم أفضل مستوياتهم الفنية، وسط حضور عدد من المهتمين برياضة الغولف، وأولياء الأمور الذين تابعوا المنافسات النهائية، وشاركوا اللاعبين فرحة الإنجاز والتتويج، في أجواء عكست النجاح التنظيمي والفني للبطولة.



جاي مولين بطل الرجال

أسفرت منافسات الرجال عن فوز الإنجليزي جاي مولين بالمركز الأول، بعدما أنهى البطولة بضربة تحت المعدل بمجموع 209 ضربات، فيما جاء المركز الثاني مكرر لكل من الإنجليزي موراي كريغ، والإماراتي ريان أحمد، والإنجليزي سايمون دن، بعدما سجل كل منهما مجموع 210 ضربات.



وفي منافسات السيدات، توجت البريطانية سناء توفيلا بالمركز الأول بسبع ضربات فوق المعدل، بمجموع 217 ضربة، وحلت الإماراتية لارا الشيب في المركز الثاني بمجموع 218 ضربة، فيما جاءت الإيرلندية إيفا كيلي في المركز الثالث بمجموع 219 ضربة، والإماراتية انتصار الريش رابعة بجموع 221 ضربة.



وفي فئة الأولاد القسم A، أحرز الكندي كيران جوري المركز الأول، بعدما سجل خمس ضربات فوق المعدل بمجموع 215 ضربة، وجاء الإيطالي ريكاردو بيانكي في المركز الثاني، بمجموع 218 ضربة، بينما حل الإيرلندي أيدان فيتزجيرالد ثالثاً، بمجموع 219 ضربة.



أما في منافسات البنات القسم A، فقد توجت الإماراتية آسيا سليم بالمركز الأول، بعدما أنهت البطولة بعشر ضربات فوق المعدل، بمجموع 220 ضربة، وجاءت التركية بارس كاليكب في المركز الثاني بمجموع 242 ضربة، فيما تقاسمت الألمانية سمارا شودري والجنوب أفريقية ليا مكالم المركز الثالث، بعد تسجيلهما 252 ضربة.



وفي فئة الأولاد القسم B، حقق الإيطالي يوجسون جاليبيني المركز الأول، بعدما سجل ضربتين فوق المعدل، بمجموع 212 ضربة، بينما جاء الهندي برانيا ماندج في المركز الثاني بمجموع 230 ضربة، وحل الإيرلندي ماكس روجرز ثالثاً بمجموع 249 ضربة.



وفي منافسات البنات القسم B، توجت الهندية أربا جانجولي بالمركز الأول، وبأربع ضربات فوق المعدل، بمجموع 214 ضربة، وجاءت الهندية ايشيكا كول في المركز الثاني بمجموع 219 ضربة، فيما حلت الروسية فكتوريا ووشيكا في المركز الثالث بمجموع 247 ضربة.



قام بتتويج الفائزين اليازية الكويتي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للغولف، أكرم سكيك المدير العام للاتحاد، وذلك بحضور عدد من الشخصيات الرياضية والمهتمين برياضة الغولف وأولياء الأمور، حيث جرى تكريم أصحاب المراكز الأولى وسط أجواء احتفالية، عكست النجاح الكبير الذي حققته البطولة على المستويين الفني والتنظيمي.



عوامل النجاح

وأكدت اليازية الكويتي، أن البطولة جاءت لتؤكد النجاحات الكبيرة التي حققها موسم الغولف، مشيدة بالمستويات الفنية المتميزة التي قدمها اللاعبون واللاعبات في مختلف الفئات.

وأضافت: نتقدم بخالص التهنئة إلى جميع الفائزين والمشاركين الذين قدموا مستويات متميزة طوال البطولة، ونفخر بما نشهده من تطور مستمر في أداء لاعبينا ولاعباتنا، وهو ما يعكس نجاح خطط وبرامج الاتحاد في دعم المواهب وصقل قدراتها.



وأكدت حرص اتحاد الإمارات للغولف على توفير كل متطلبات النجاح للاعبين واللاعبات، من خلال برامج التطوير والتأهيل والمعسكرات التدريبية والمشاركات الخارجية، بما يسهم في إعداد جيل قادر على المنافسة وتمثيل الدولة بأفضل صورة في مختلف المحافل.



وأوضحت أن هذا الدعم يأتي وفق رؤية واستراتيجية اتحاد الإمارات للغولف، بقيادة اللواء عبد الله السيد الهاشمي، والتي تهدف إلى تطوير رياضة الغولف، وتعزيز حضورها على المستويين المحلي والدولي، إلى جانب توسيع قاعدة الممارسين، واكتشاف المزيد من المواهب الواعدة. واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن الاتحاد سيواصل العمل خلال المرحلة المقبلة على تعزيز المكتسبات التي تحققت، ومواصلة توفير البيئة المناسبة.



بدوره، أكد أكرم سكيك أن نشاط اتحاد الإمارات للغولف، يشهد تطوراً متواصلاً، بفضل حرص مجلس الإدارة على تنفيذ برامج سنوية هادفة، تسهم في نشر اللعبة وتوسيع قاعدة الممارسين بمختلف الفئات العمرية، مشيراً إلى أن الاتحاد يواصل العمل وفق خطط مدروسة، تهدف إلى دعم المواهب الوطنية، وصقل قدراتها الفنية والتنظيمية، التي تساعد اللاعبين واللاعبات على التطور، وتحقيق المزيد من الإنجازات لرياضة الغولف الإماراتية. بما يعزز مكانة رياضة الغولف الإماراتية على المستويين المحلي والدولي.