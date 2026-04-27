عبدالله الهاشمي: إنجاز أدريان أوتايجوي عزز مكانة الإمارات على خريطة الغولف العالمية

أكد اللواء «م» عبدالله السيد الهاشمي، رئيس اتحاد الإمارات للغولف، أن الإنجاز المتميز الذي حققه اللاعب المحترف أدريان أوتايجوي، ممثل الإمارات، والفوز بوصافة بطولة فولفو الصين المفتوحة في مدينة شانغهاي، وهي أفضل نتيجة على الإطلاق في تاريخ غولف الإمارات في جولة دي بي ورلد، الأشهر عالمياً، والتي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي»، في نتيجة تعكس بوضوح تصاعد مكانة دولة الإمارات كمركز رئيسي لتطوير رياضة الغولف على المستوى الدولي.



وقال اللواء «م» عبدالله السيد الهاشمي: فخورون للغاية بأداء اللاعب أدريان أوتايجوي في البطولة، هذا الإنجاز لا يعكس فقط إمكانياته الكبيرة كلاعب محترف، بل يعكس أيضاً البيئة الداعمة التي توفرها دولة الإمارات لتطوير رياضة الغولف، موضحاً أن رؤية لاعب مقيم في الدولة ينافس على لقب عالمي ضمن جولة بحجم «دي بي ورلد» يعزز من مكانة الإمارات كمحور رئيسي لنمو اللعبة، ونتطلع إلى مواصلة دعم اللاعبين لتحقيق المزيد من النجاحات على الساحة الدولية.



وأوضح الهاشمي: اتحاد الإمارات للغولف يواصل التزامه بتعزيز مسيرة التميز، من خلال تطوير برامج طويلة الأمد تستهدف الارتقاء بمستوى اللاعبين المواطنين والمقيمين، وتوسيع قاعدة المشاركة في اللعبة، بما يتماشى مع رؤية الدولة في ترسيخ مكانتها كوجهة رياضية عالمية.

ومع تواصل موسم 2026، يسعى الاتحاد إلى البناء على هذا الإنجاز، مستثمراً في النجاحات المتحققة لدعم حضور الإمارات في أبرز البطولات العالمية، وترسيخ سمعتها كمركز رائد لرياضة الغولف إقليمياً ودولياً.



وأضاف رئيس اتحاد الإمارات للغولف، يحمل هذا الإنجاز أبعاداً تتجاوز النتيجة الفردية، إذ يسلط الضوء على الجهود الاستراتيجية التي يبذلها اتحاد الإمارات للغولف في تطوير اللعبة، سواء عبر استقطاب البطولات العالمية، أو دعم اللاعبين المحترفين، أو الاستثمار في المواهب الصاعدة، كما يؤكد الأداء القوي لأوتايجوي نجاح هذه المنظومة في إعداد لاعبين قادرين على المنافسة في أعلى المستويات.



وضمن البطولة، نجح أدريان أوتايجوي من الانطلاق بشكل متوازن في البطولة، وجاءت نقطة التحول في الجولة الثالثة التي حقق فيها 10 ضربات تحت المعدل بشكل مذهل ليعتلي صدارة الترتيب، ونجح بالتمسك بالريادة بعد منتصف الجولة الرابعة، إلا أنه ارتكب ثلاث هفوات كلفته التراجع إلى 16 ضربة تحت المعدل، في وقت تقدم فيه منافسه فيسبيرجر بثبات لينهي المنافسات بإجمالي 19 ضربة تحت المعدل، ويحصد لقبه التاسع في مسيرته في جولة دي بي ورلد.



وكسب أوتايجوي بفضل هذه الوصافة 389 نقطة، ما جعله يتقدم 20 مركزاً ويحتل المركز 13 في تصنيف «السباق إلى دبي» العالمي، الصادر اليوم الاثنين، وذلك بإجمالي 816 نقطة. وقدم أوتايجوي أداء متميزاً هذا الموسم، حيث سبق أن جاء ثالثاً في بطولة هينان الصينية، وسادساً في بطولة جوهانسبرج المفتوحة، من بين نتائج أخرى.



وأظهر اللاعب قدراً عالياً من الاحترافية والثبات الذهني، محافظاً على حضوره في صدارة المنافسة حتى اللحظات الأخيرة، قبل أن ينهي البطولة بمجموع 16 ضربة تحت المعدل، محققاً المركز الثاني منفرداً، في إنجاز يعكس جودة الإعداد والدعم الذي يحظى به اللاعبون المقيمون في دولة الإمارات.