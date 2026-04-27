أوتايجوي يحصد وصافة الصين المفتوحة ضمن جولة دي بي ورلد للغولف

حقق أدريان أوتايجوي، ممثل الإمارات، وصافة بطولة فولفو الصين المفتوحة، التي اختتمت مساء أمس الأحد في مدينة شانغهاي، وهي أفضل نتيجة في تاريخ غولف الإمارات ضمن جولة دي بي ورلد، التي تُقام تحت شعار «السباق إلى دبي»، فيما ذهب اللقب إلى النمساوي بيرند فيسبيرجر.

وقدم أوتايجوي انطلاقة متوازنة في البطولة، وجاءت نقطة التحول في الجولة الثالثة، بعدما سجل 10 ضربات تحت المعدل بشكل لافت، ليتصدر الترتيب. ونجح في الحفاظ على الصدارة حتى منتصف الجولة الرابعة، قبل أن يرتكب ثلاث هفوات تسببت في تراجعه إلى 16 ضربة تحت المعدل، في وقت واصل فيه فيسبيرجر تقدمه بثبات، لينهي المنافسات بإجمالي 19 ضربة تحت المعدل، ويحقق لقبه التاسع في مسيرته ضمن الجولة.

وحصد أوتايجوي، بفضل هذه الوصافة، 389 نقطة، ليتقدم 20 مركزاً ويحتل المركز 13 في تصنيف «السباق إلى دبي» العالمي، بإجمالي 816 نقطة.

ويقدم اللاعب أداءً مميزاً هذا الموسم، حيث حل ثالثاً في بطولة هينان الصينية، وسادساً في بطولة جوهانسبرج المفتوحة، ضمن سلسلة من النتائج الإيجابية.

وكان اتحاد الإمارات للغولف أعلن في أواخر عام 2024 اختيار أوتايجوي لتمثيل الإمارات لاعباً محترفاً في الجولات العالمية، حيث يقيم في الدولة منذ 13 عاماً، كما تم اختياره سفيراً للاتحاد، إلى جانب مساهمته في دعم برامج تدريب اللاعبين، ومشاركته في برنامج الإمارات للاعبي الغولف لأصحاب الهمم.

ومن جانبه، تقدم فيسبيرجر إلى المركز 16 في تصنيف «السباق إلى دبي»، بإجمالي 789 نقطة.

وقال اللاعب النمساوي: «بذلت قصارى جهدي اليوم، لم يكن الأداء مثالياً في بعض الأحيان، لكنني حققت الفوز. أدريان منافس قوي وكان مسيطراً على مجريات اللعب، لكن حدث شيء ما في الحفرة العاشرة لا أستطيع تفسيره. هكذا هي لعبة الغولف أحياناً».

وتعد بطولة فولفو الصين المفتوحة المحطة الرابعة ضمن «السلسلة الآسيوية» هذا الموسم في جولة دي بي ورلد، والبطولة رقم 16 في روزنامة الموسم، حيث تشمل الجولة إقامة 42 بطولة في 25 دولة حول العالم تحت شعار «السباق إلى دبي».

وتقام التصفيات الختامية في دولة الإمارات، حيث يتأهل أفضل 70 لاعباً إلى بطولة أبوظبي في ياس لينكس خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر 2026، ثم أفضل 50 لاعباً إلى بطولة جولة دي بي ورلد في نادي عقارات جميرا للغولف خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر 2026.