جونستون بطل «أستراليا المفتوحة» في «السباق إلى دبي» للغولف

حقق الأمريكي ريجز جونستون أول ألقابه في جولة دي بي ورلد للغولف التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي»، عقب فوزه بإحدى أبرز البطولات على الساحة الدولية، وهي بطولة أسبس هاندا أستراليا المفتوحة التي أقيمت في مدينة ملبورن.

حسم جونستون الفوز بإنهاء المنافسات برصيد 18 ضربة تحت المعدل، وكانت المفاجأة أنها البطولة الثانية فقط التي يشارك فيها في جولة دي بي ورلد، بعدما كان يخوض تصفيات التأهل إلى هذه الجولة في الموسم الماضي.

وبفضل فوزه في بطولة أستراليا المفتوحة، تقدم جونستون إلى المركز الثاني في تصنيف «السباق إلى دبي» من رولكس، الصادر أمس، بإجمالي 516 نقطة.

واستفاد الأسترالي إلفيس سمايلي من حصوله على المركز الخامس في البطولة برصيد 12 ضربة تحت المعدل، يرفع إجمالي رصيده هذا الموسم إلى 587 نقطة، ويتصدر تصنيف «السباق إلى دبي».

وشهدت البطولة إقامة المحطة الأولى من منافسات جولة الغولف لذوي الاحتياجات الخاصة، وحقق الفوز الكوري الجنوبي سايمون لي.