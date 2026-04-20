كأس سوق دبي الحرة للغولف للمواطنين يختتم نسخته الـ 31

اختتمت مؤخراً منافسات كأس سوق دبي الحرة للغولف للمواطنين في نسختها الـ 31 في نادي المرابع العربية للغولف بدبي، بمشاركة 56 لاعباً إماراتياً وشريكاً، وذلك تجسيداً لالتزام السوق الحرة الثابت بدعم اتحاد الإمارات للغولف وتعزيز التميز في رياضة الغولف على مستوى الدولة.



وتوج الفريق الذي ضم حمدان بن دسمال وخلفان المنصوري وحمد الشامسي وريان المازمي، أداءه المميز بلقب الحدث الذي أقيم بنظام «تكساس سكرامبل» لاحتساب النقاط، وذلك بنتيجة 22 ضربة تحت المعدل، وصافي 50 نقطة، بينما حل ثانياً الفريق الذي ضم خالد القبيسي وعلياء القبيسي وشمّا الحوسني برصيد 19 ضربة تحت المعدل وصافي نقاط بلغ 53. وذهب المركز الثالث إلى فريق سلطان العلي وعمر الشامسي بعد تسجيل 17 ضربة تحت المعدل وصافي نقاط بلغ 55.



أُقيمت مراسم توزيع الجوائز بحضور عدد من مسؤولي سوق دبي الحرة بمن فيهم راميش كيدامبي، المدير التنفيذي، وشينيد السباعي، نائب أول الرئيس ــ التسويق، وزايد الشبلي، نائب أول الرئيس ــ حماية الأصول، إلى جانب أكرم سكيك، المدير العام لاتحاد الإمارات للغولف. وقد تسلّم كل فائز جوائز تضمنت كؤوساً وبطاقات هدايا مقدمة من سوق دبي الحرة.



وأعرب كيدامبي عن سعادته بنجاح النسخة الـ 31 من كأس سوق دبي الحرة للغولف للمواطنين، مؤكداً حرص سوق دبي الحرة على دعم مجتمع رياضة الغولف في الدولة، والارتقاء الدائم بالحدث.



ومن أبرز النتائج الأخرى المسجلة، فوز عمر الشامسي بجائزة أقرب كرة إلى الحفرة لفئة الرجال «الحفرة 7»، في حين فازت ريما الحلو بالجائزة ذاتها لفئة السيدات «الحفرة 2». أما جائزة أطول ضربة لفئة الرجال «الحفرة 14» فكانت من نصيب ريان المازمي، بينما فازت علياء القبيسي بجائزة أطول ضربة لفئة السيدات «الحفرة 16».