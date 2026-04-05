تايجر وودز ثاني أغنى رياضي في التاريخ رغم أزماته القانونية

تصدر نجم الغولف الأسطوري تايجر وودز عناوين الصحف مجدداً، بعدما احتل المركز الثاني في قائمة أغنى الرياضيين في التاريخ، رغم الجدل الكبير الذي يلاحقه عقب حادثة اعتقاله بتهمة القيادة تحت تأثير الكحول.

ووفقاً لتقرير نشرته منصة «سبورتيكو»، فإن وودز جمع ثروة هائلة قدرت بنحو 2.88 مليار دولار، ليأتي خلف أسطورة كرة السلة مايكل جوردان، الذي يتصدر القائمة بفارق كبير بثروة بلغت نحو 4.5 مليارات دولار.



وتكشف الأرقام عن مسيرة مالية مذهلة للنجم الأمريكي، الذي يعد أحد أكثر الرياضيين هيمنة في تاريخ الغولف، بعدما حقق 82 فوزاً في جولة «بي جي إيه»، و15 لقباً رئيسياً، ليضيف أكثر من 100 مليون دولار من الجوائز فقط، بينما جاءت النسبة الأكبر من ثروته عبر عقود الرعاية الضخمة مع شركات عملاقة مثل نايكي ورويالز وأمريكان إكسبريس.



ولكن هذه الأرقام الفلكية تأتي في ظل حياة مضطربة خارج الملاعب، خاصة بعد حادث انقلاب سيارته واعتقاله على خلفية القيادة تحت تأثير الكحول، وهو ما أعاد الجدل حول مستقبل الأسطورة الأمريكية.

ويضم التصنيف نخبة من أبرز نجوم الرياضة في العالم، حيث حل كريستيانو رونالدو ثالثاً بثروة تقدر بـ2.52 مليار دولار، يليه ليبرون جيمس رابعاً، ثم ليونيل ميسي في المركز الخامس بفارق طفيف، فيما تواصل أسماء تاريخية مثل ديفيد بيكهام، وروجر فيدرر، وفلويد مايويذر حضورها في قائمة العشرة الأوائل.