فيتزباتريك يحقق أول ألقابه في جولة دي بي ورلد للجولف

حقق الإنجليزي أليكس فيتزباتريك أول ألقابه في جولة «دي بي ورلد» للجولف، وذلك بفوزه في بطولة الهند المفتوحة، ليقتحم قائمة العشر الأوائل «التوب 10» بحلوله في المركز السادس في التصنيف العالمي الصادر اليوم لمنافسات «السباق إلى دبي»، في صراع التتويج بلقب بطل الموسم.

ونجح أليكس فيتزباتريك في إنهاء انتظار دام طويلًا، ليحصد اللقب في البطولة رقم 87 التي يشارك فيها خلال مسيرته في جولة «دي بي ورلد»، بعد أداء رائع في الجولة الأخيرة لبطولة الهند المفتوحة، لينهي المنافسات بإجمالي 9 ضربات تحت المعدل.

وخرج أليكس، ذو الـ27 عامًا، أخيرًا من ظل شقيقه الأكبر مات فيتزباتريك «31 عامًا»، صاحب النجاحات الأكبر في عالم الجولف، وهو الفائز بلقب بطولة الولايات المتحدة المفتوحة في عام 2022، وهي إحدى البطولات الأربع الكبرى، إلى جانب فوزه بـ10 ألقاب في جولة «دي بي ورلد» على وجه الخصوص، منها الفوز 3 مرات بلقب بطولة جولة «دي بي ورلد» الختامية للموسم في عقارات جميرا للجولف، آخرها العام الماضي 2025.

وكان اللافت أن فوز أليكس جاء مباشرة بعد تتويج شقيقه مات، الأسبوع الماضي، بلقب بطولة فالسبار ضمن منافسات جولة «بي جي أيه» الأميركية، ليدخلا التاريخ باعتبارهما أول شقيقين في التاريخ يحققان الفوز في جولتي «بي جي أيه» و«دي بي ورلد» في أسبوعين متتاليين.

وكسب أليكس فيتزباتريك، بفضل فوزه في الهند، 585 نقطة، مما جعله يتقدم 25 خطوة ليصبح في المركز السادس في تصنيف «السباق إلى دبي» بإجمالي 944 نقطة.

ورغم تفريط الإسباني يوجينو شاكارا بصدارة الترتيب، وتراجعه إلى المركز الثاني في الجولة الأخيرة برصيد 7 ضربات تحت المعدل، إلا أنه كسب 389 نقطة، ليتقدم إلى المركز 14 في تصنيف «السباق إلى دبي» برصيد 713 نقطة.

وتعد بطولة الهند المفتوحة البطولة الثانية ضمن «السلسلة الآسيوية» هذا الموسم، فيما تتجه الأنظار الأسبوع المقبل نحو بطولة الماسترز، أولى البطولات الكبرى هذا الموسم.

وشكلت بطولة الهند المفتوحة المحطة رقم 14 هذا الموسم، حيث من المقرر أن تطوف المنافسات التي تحمل اسم وشعار دبي حول العالم تحت مسمى «السباق إلى دبي»، بإقامة 42 بطولة على الأقل في 25 دولة حول العالم.

وتقام التصفيات الختامية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يتأهل أفضل 70 لاعبًا إلى بطولة أبوظبي في ياس لينكس خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر 2026، ومن ثم أفضل 50 لاعبًا إلى بطولة جولة «دي بي ورلد» في نادي عقارات جميرا للجولف خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر 2026.