نجوم «السباق إلى دبي» للغولف يتألقون في بطولة «ذا بلايرز» الأميركية

تألق لاعبو جولة «دي بي ورلد» للغولف، التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي»، في منافسات بطولة «ذا بلايرز» التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية، بعدما نجح خمسة منهم أمس في التواجد ضمن قائمة العشرة الأوائل في البطولة التي تعد من أبرز بطولات الموسم، ويبلغ إجمالي جوائزها المالية 25 مليون دولار أمريكي.



تضم منافسات الغولف العالمية أربع بطولات كبرى يشار إليها باسم «الغراند سلام»، فيما تحظى بطولة «ذا بلايرز» التي تقام في ولاية فلوريدا بمكانة خاصة، إذ توصف غالباً بالبطولة الكبرى الخامسة، نظراً لقيمة جوائزها المالية الكبيرة، إضافة إلى مشاركة أفضل 50 لاعباً في التصنيف الدولي لمحترفي الغولف إلى جانب عدد من أبرز لاعبي العالم.



وتوج الأمريكي كاميرون يونج بلقب البطولة بعدما أنهى المنافسات برصيد 13 ضربة تحت المعدل، فيما جاءت أفضل خمس نتائج للاعبي جولة «دي بي ورلد»، وجميعهم من أعضاء الفريق الأوروبي في كأس رايدر، بتواجد الإنجليزي مات فيتزباتريك في المركز الثاني برصيد 12 ضربة تحت المعدل، والإسكتلندي روبرت ماكنتاير في المركز الرابع برصيد 10 ضربات تحت المعدل، والسويدي لودفيج أبيرج في المركز الخامس برصيد 9 ضربات تحت المعدل، بينما حل الإنجليزي تومي فليتوود، المقيم في دولة الإمارات، والنمساوي سيب شتراكا في المركز الثامن برصيد 8 ضربات تحت المعدل.



وتتواصل منافسات جولة «دي بي ورلد» الأسبوع المقبل بانطلاق البطولة الثالثة عشرة في الموسم، والتي تمثل بداية «السلسلة الآسيوية» مع إقامة بطولة «هاينين كلاسيك» في الصين. ومن المقرر أن تطوف منافسات الجولة، التي تحمل اسم وشعار دبي تحت مسمى «السباق إلى دبي»، مختلف دول العالم بإقامة ما لا يقل عن 42 بطولة في 25 دولة.



وتقام التصفيات الختامية للجولة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يتأهل أفضل 70 لاعباً إلى بطولة أبوظبي التي تقام في ملعب ياس لينكس خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر 2026، على أن يتأهل أفضل 50 لاعباً إلى بطولة جولة «دي بي ورلد» في نادي عقارات جميرا للغولف خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر المقبل.



