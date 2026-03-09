الأمريكي ريد بطل «السلسلة الدولية» في «السباق إلى دبي»

نال اللاعب الأمريكي باتريك ريد، اللقب الشرفي، باعتباره بطل «السلسلة الدولية» هذا الموسم في منافسات «السباق إلى دبي»، ضمن جولة دي بي ورلد للغولف، وذلك في ختام بطولة جوهانسبرج المفتوحة في جنوب أفريقيا، وهو الذي يتصدر حالياً الترتيب العالمي للسباق إلى دبي، مع تواصل المنافسة نحو نهائيات الموسم التي تقام في دولة الإمارات العربية المتحدة في أبوظبي ودبي على التوالي في نوفمبر المقبل.



وجاء الإعلان عن هذا التفوق بعدما نجح ريد من الفوز بلقب كل من بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك التي أقيمت في نادي الإمارات للغولف في يناير الماضي، وهي واحدة من بطولات النخبة لسلسلة رولكس، كما كسب لقب بطولة قطر ماسترز في شهر فبراير الماضي، من بين نتائج إيجابية أخرى، آخرها حصوله على المركز العاشر في بطولة جوهانسبرج المفتوحة التي اختتمت أمس الأحد.



وجمع ريد 1840 نقطة في السلسلة الدولية التي ضمت 7 بطولات في 5 دول في قارتي آسيا وأفريقيا، وأقيمت في دولة الإمارات، والبحرين، وقطر، وكينيا، وجنوب أفريقيا، ليعزز الأمريكي موقعه في صدارة ترتيب «السباق إلى دبي» بإجمالي 2340 نقطة.



وشهدت بطولة جوهانسبرج المفتوحة، فوز البريطاني دان برادبوري، بلقبه الثالث في مسيرته في جولة دي بي ورلد، والثاني في هذه البطولة تحديداً بعد عام 2022، ليكسب 500 نقطة، ويتقدم إلى المركز الرابع في تصنيف «السباق إلى دبي» بإجمالي 1052 نقطة.



وأنهى برادبوري البطولة برصيد إجمالي يبلغ 17 ضربة تحت المعدل، وتقدم على الثنائي الجنوب أفريقي كايسي جرافيس والإنجليزي براندون ثومبسون، اللذان حققا 16 ضربة تحت المعدل.

وواصل أدريان أوتايجوي تحقيق نتائج إماراتية إيجابية بحصوله على المركز السادس للأسبوع الثاني على التوالي، بعدما حقق ذات المركز في الأسبوع الماضي في بطولة جنوب أفريقيا المفتوحة.



وأنهى أوتايجوي المنافسات برصيد 12 ضربة تحت المعدل، ليكسب 84 نقطة، ويتقدم 25 خطوة ليحتل المركز 50 في تصنيف «السباق إلى دبي» بإجمالي 236 نقطة.

وتعد هذه البطولة الثانية عشرة في روزنامة جولة دي بي ورلد هذا الموسم، حيث من المقرر أن تطوف المنافسات التي تحمل اسم وشعار دبي حول العالم تحت مسمى «السباق إلى دبي» بإقامة 42 بطولة على الأقل في 25 دولة حول العالم.



وتقام التصفيات الختامية في دولة الإمارات العربية، حيث يتأهل أفضل 70 لاعباً إلى بطولة أبوظبي في ياس لينكس بالفترة من 5 إلى 8 نوفمبر 2026، ومن ثم أفضل 50 لاعباً إلى بطولة جولة دي بي ورلد في نادي عقارات جميرا للغولف بالفترة من 12 إلى 15 نوفمبر.