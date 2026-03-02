جارفيس يعزز موقعه في «السباق إلى دبي»

عزز الجنوب إفريقي كايسي جارفيس موقعه في تصنيف «السباق إلى دبي» للجولف لموسم جولة «دي بي ورلد»، بعدما توج بلقب بطولة إنفيستك جنوب إفريقيا المفتوحة، ليحقق لقبه الثاني على التوالي خلال أسبوعين، ويتقدم إلى المركز الثالث في التصنيف الصادر اليوم، مقتربًا خطوة كبيرة من التأهل إلى نهائيات الموسم التي تستضيفها دولة الإمارات في أبوظبي ودبي خلال نوفمبر المقبل.

وكان جارفيس قد أحرز، الأسبوع الماضي، أول ألقابه في الجولة عبر بطولة كينيا المفتوحة، قبل أن يواصل تألقه أمام جماهير بلاده أمس، وينهي منافسات البطولة برصيد 14 ضربة تحت المعدل، في نسخة شهدت توقف الجولة الرابعة والأخيرة بسبب العواصف الرعدية، وهو العامل المشترك في فوزه بالبطولتين.

وحصد اللاعب 500 نقطة، رفع بها رصيده الإجمالي هذا الموسم إلى 1390 نقطة في تصنيف «السباق إلى دبي».

وتقاسم وصافة البطولة كل من الإيطالي فرانشيسكو لابورتا، والفرنسي فريدريك لاكرويه، والجنوب إفريقي هيني دو بليسيس، بعدما أنهوا المنافسات برصيد 11 ضربة تحت المعدل.

وعلى صعيد المشاركة الإماراتية، حقق أدريان أوتايجوي أفضل نتيجة إماراتية هذا الموسم في جولة «دي بي ورلد»، بحلوله في المركز السادس برصيد 8 ضربات تحت المعدل، ليكسب 152 نقطة، ويتقدم 47 مركزًا دفعة واحدة إلى المركز 75 في تصنيف «السباق إلى دبي»، ما يعزز حظوظه في المنافسة لبلوغ التصفيات الختامية.

وتعد البطولة المحطة الحادية عشرة في روزنامة جولة «دي بي ورلد» لهذا الموسم، وإحدى بطولات «السلسلة الدولية» التي تضم سبع بطولات تقام في خمس دول عبر قارتين، حيث انطلقت من دولة الإمارات، وشهدت محطات في البحرين وقطر، على أن تختتم في جنوب إفريقيا الأسبوع المقبل.

ووفق روزنامة الموسم الجديد لـ«السباق إلى دبي»، يقام ما لا يقل عن 42 بطولة في 25 دولة حول العالم، على أن تستضيف دولة الإمارات التصفيات الختامية؛ إذ يتأهل أفضل 70 لاعبًا إلى بطولة أبوظبي في «ياس لينكس» خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر 2026، ثم أفضل 50 لاعبًا إلى بطولة جولة «دي بي ورلد» في نادي عقارات جميرا للجولف خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر 2026.