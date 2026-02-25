المبادرة الإماراتية تبدأ العد التنازلي لختامي العين.. جولة مينا تصل إلى المغرب في مرحلة حاسمة من الموسم



تصل جولة مينا للغولف إلى المغرب هذا الأسبوع مع إقامة بطولة الهوارة كلاسيك خلال الفترة من 26 إلى 28 فبراير الجاري، وهي الأولى من بطولتين متتاليتين تقامان في نادي الهوارة للغولف الشهير في طنجة، وهو منتجع رسخ مكانته بقوة بين أفضل وجهات الغولف في العالم، وذلك مع تواصل العد التنازلي لختام الموسم الذي سيقام في نهاية مارس المقبل، ليسدل الستار على منافسات المبادرة الإماراتية الرائدة باعتبارها الجولة الوحيدة المعتمدة من قبل التصنيف العالمي.





مع اقتراب بطولة العين الختامية للموسم، وصلت المنافسة على لقب بطل تصنيف موسم جولة مينا إلى منعطف حاسم، حيث يتصدر الإنجليزي كريس وود، والإسباني خوان سالاما الترتيب قبل التوجه إلى المغرب، وقد أتاح غياب جاك ديفيدسون، صاحب المركز الثالث، عن بطولة الهوارة كلاسيك الفرصة أمام لودوفيكو أدابو، الفائز ببطولة أرويرا للغولف، الذي يصل إلى طنجة ساعياً لتعزيز فوزه في البرتغال وتثبيت موقعه في التصنيف، إضافة إلى لاعبين آخرين، للتقدم في منافسة مثيرة على الصدارة.





تستقطب البطولة نخبة من اللاعبين المحترفين من مختلف أنحاء العالم، مع حضور قوي من اللاعبين المغربيين المحترفين والهواة الذين يتطلعون إلى ترك بصمة مميزة على أرضهم. من بينهم أيوب لغيراتي، أحد أبرز المحترفين في البلاد، ومشارك دائم في جولة التطوير الآسيوية، الذي حقق أيضاً إنجازات بارزة على مستوى الجولة الآسيوية. لغيراتي، الذي يشارك في البطولة بدعوة من الدولة المضيفة، ليس غريباً على اللعب على أرضه، ويصل إلى طنجة عازماً على تحقيق الفوز.





وقال لغيراتي: «تُعد المشاركة في جولة مينا للغولف في المغرب تجربة قيّمة لأي لاعب محلي. إنها فرصة لاختبار قدراتك أمام لاعبين موهوبين من خلفيات مختلفة، واكتساب خبرة قيّمة على حلبة معترف بها. بصفتي لاعباً في فريق المغرب للمحترفين، فأنا متحمس لتقديم أفضل ما لديّ على ملاعبنا المحلية. ينصب تركيزي على أدائي، وأنا على أتم الاستعداد لخوض هذا التحدي بكل التزام».





وينضم إلى لغيراتي في قائمة المدعوين المضيفين مواطنوه أيوب عيد عمر، وأيوب سوادي، وعيسى القادري، وعثمان راوزي، إلى جانب الهواة كارلو كوسومانو، وعصام ناكرو، وإلياس كوشيتو، وكريم محماه، ما يعكس التزام الاتحاد الملكي المغربي للغولف بمنح المواهب المحلية فرصة تنافسية ذات مغزى على المستوى الدولي.





إلى جانب التحدي المحلي، تضم قائمة المشاركين نخبة من المواهب المتميزة من مختلف أنحاء الجولة. يتمتع الإنجليزيان توم سلومان، وبن جونز بفرصة كبيرة للتألق، بينما يضيف الإيطالي آرون زيمر صاحب الأداء الثابت طوال الموسم، والإسكتلندي ديفيد رود مزيداً من الجودة. كما يسهم ممثلو جولة هوتيل بلانر، بمن فيهم آشلي تشيسترز ومارك باور وماثيو ديكوتيني-لافون، في تعزيز قوة الأسماء المشاركة، بينما يواصل خريجو مدرسة التأهيل، بقيادة أليكس ماجواير وويل مارشال وسيباستيان ساندين، السعي نحو تحقيق الشهرة.





تُعد هذه البطولة الأولى من بين حدثين متتاليين في نادي الهوارة للغولف، حيث ستتبعها بطولة هيلتون كلاسيك مباشرة في الأسبوع التالي (2-4 مارس)، ما يمنح اللاعبين فرصة للتأقلم في مكان يكافئ المعرفة المحلية والإدارة الاستراتيجية للملعب.



قال كيث ووترز، رئيس ومفوض جولة مينا للغولف: «يُعد نادي الهوارة للغولف وجهة عالمية المستوى بحق، ومضيفاً جديراً بجولة مينا للغولف. سيمثل الملعب اختباراً حقيقياً لكل لاعب مشارك، فضلاً عن روعة موقعه. ومع دخول الموسم مراحله الحاسمة الأخيرة، تشتد المنافسة على التصنيف العالمي أكثر من أي وقت مضى، ونتوقع أن يقدم المغرب أداءً متميزاً في لعبة الغولف خلال الأسبوع المقبل».