اتحاد الغولف يطلق دوري «غولف سيكسز – الإمارات» لموسم 2026



أعلن اتحاد الإمارات للغولف عن الإطلاق الرسمي لدوري «غولف سيكسز – الإمارات» للموسم 2026، في خطوة تهدف إلى استقطاب المواهب الناشئة، وتعزيز المنافسة الرياضية في فئة الشباب على المستوى الوطني.



وشهدت الجولة الأولى من الدوري، التي أقيمت يوم الأحد في نادي ذا إلس للغولف بالعاصمة أبوظبي، منافسة قوية ضمن مجموعتي دبي وأبوظبي، ففي مجموعة دبي تصدرت أكاديمية كلود هارمون في نادي ذا إلس الترتيب بمجموع (+4) لتؤكد حضورها القوي، وجاء نادي الإمارات للغولف ثانياً بمجموع (+7)، متساوياً في عدد الضربات مع فريق إعمار، الذي حل ثالثاً وفقاً لاحتساب النتائج.



أما مجموعة أبوظبي فقد تمكن نادي أبوظبي للغولف من انتزاع الصدارة بمجموع (+7)، متقدماً بفارق ضربة واحدة على نادي ياس لينكس للغولف، الذي جاء ثانياً بمجموع (+8)، فيما حل فريق اتحاد الإمارات «صقور المستقبل» ثالثاً بمجموع (+11)، في مشاركة هدفت إلى اكتساب الخبرة التنافسية للمواهب الواعدة.



ويعد الدوري مبادرة تطويرية، أطلقت بدعم من الاتحاد الملكي البريطاني للغولف واتحاد محترفي الغولف، ويتولى اتحاد الإمارات للغولف تنظيمه، بما يضمن أعلى المعايير الفنية والتنظيمية. ويعتمد الدوري نظام سبع مجموعات، يضم كل فريق 14 لاعباً، مع تدوير ستة لاعبين في كل جولة، وتقام المنافسات وفق نظام «ضربات اللعب» بأسلوب «تكساس سكرامبل» للكرات الثنائية عبر ست حفر، مع احتساب أفضل نتيجتين من أصل ثلاثة أزواج ضمن مجموع نقاط الفريق، على أن تتأهل الفرق الثلاثة الأولى من كل مجموعة إلى المرحلة النهائية.



وتستضيف ستة ملاعب رئيسية بالدولة المراحل التمهيدية، هي: نادي ترامب الدولي بدبي، نادي الإمارات بدبي، نادي ذا مونتغمري بدبي، نادي أبوظبي، نادي ياس لينكس أبوظبي، ونادي العين للفروسية والرماية والغولف.



وسيتم تنظيم دورتين إضافيتين في دبي وأبوظبي، حيث تقام الجولة الثانية يوم 28 فبراير في نادي الإمارات للغولف، والثالثة يوم 1 مارس في نادي ياس لينكس للغولف، بمشاركة فرق تمثل اتحاد الإمارات وعدداً من أندية الغولف بالدولة، للتنافس على حجز مقاعد في بطولة «تحدي أبوظبي» المقررة في أبريل المقبل، ضمن جهود الاتحاد لترسيخ مكانة الدوري أحد أهم برامج تطوير الناشئين في الدولة.



وأكد اللواء «م» عبدالله السيد الهاشمي، رئيس اتحاد الإمارات للغولف، أن الدوري يمثل خطوة استراتيجية في مسيرة تطوير اللعبة، قائلاً: «دوري غولف سيكسز مبادرة مهمة نوليها اهتماماً كبيراً، لما له من دور فاعل في نشر لعبة الغولف وتوسيع قاعدة ممارسيها، خصوصاً بين فئة الناشئين. هذه البطولة توفر بيئة تنافسية صحية، تسهم في إعداد جيل جديد من اللاعبين القادرين على تمثيل الدولة مستقبلاً على المستويات الإقليمية والدولية».