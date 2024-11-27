أدريان أوتايغوي يمثل الإمارات في جولات محترفي الغولف

أعلن اتحاد الإمارات للغولف عن ضم أدريان أوتايغوي لاعب الغولف العالمي للمنتخب الوطني رسمياً، من أجل تمثيل الإمارات كلاعب غولف محترف في جميع بطولات وجولات المحترفين حول العالم، بداية من بطولة تحدي نيدبانك المقررة بين 5 و8 ديسمبر المقبل في جنوب أفريقيا.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته اللجنة الأولمبية الوطنية صباح أمس بمقرها في دبي وتحدث فيه، اللواء طيار «م» عبدالله السيد الهاشمي نائب رئيس اتحاد الغولف، وخالد مبارك الشامسي الأمين العام لاتحاد الغولف، ومحمد بن درويش المدير التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية، وأدريان أوتايغوي.

ويقيم أوتايغوي في الإمارات منذ 13 عاماً، وكان سفيراً لاتحاد الإمارات للغولف مع المنتخب الوطني، بجانب تعاونه مع الاتحاد لتقديم الدعم في التدريب والإعداد الفني للاعبين، ويعد اللاعب شريكاً في برنامج الإمارات للاعبي الغولف لأصحاب الهمم الذي أُعلن عنه في بطولة جولة دي بي العالمية للغولف في نوفمبر من العام 2021.

وحقق أوتايغوي إنجازات عديدة كلاعب هواة وحصد عدد من البطولات.

وعبّر أوتايغوي عن سعادته واعتزازه بتمثيل الإمارات متطلعاً إلى تحقيق أفضل النتائج باسم الدولة في مختلف المحافل الرياضية لاسيما الأولمبية منها وقال: فخور باللعب للإمارات التي أعتبرها موطني وأحب ثقافتها، وهي أصبحت واحدة من أكثر الدول ابتكاراً خلال الخمسين عاماً الماضية، هدفي هو تمثيل الإمارات حول العالم وحصد ميدالية أولمبية ورفع رايتها على منصات التتويج.

وثمّن اللواء طيار «م» عبدالله الهاشمي هذه الخطوة الرامية إلى تحقيق مستويات أفضل لرياضة الغولف خلال المرحلة المقبلة وقال: هذا إنجاز مذهل ليس فقط لأدريان ولكن أيضاً لرياضة الغولف في الإمارات، سنستمر في تطوير ودفع هذه الرياضة في الدولة إلى أعلى المستويات عالمياً، أدريان كان سفيراً لرياضة الغولف الإماراتية منذ وقت طويل، ونزاهته داخل وخارج الملعب هي ما نريد أن ننقله لجميع اللاعبين، نتمنى لأدريان وعائلته وفريقه كل التوفيق ونتطلع إلى المزيد من الإنجازات في المستقبل القريب.

وأعرب الهاشمي عن سعادته بانضمام اللاعب الموهوب أدريان أوتايغوي إلى صفوف منتخب الإمارات للغولف، مشيداً بحجم الاهتمام والمتابعة الإعلامية لفعاليات رياضة الغولف وأضاف: باسم اتحاد الإمارات للغولف برئاسة الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي وإخوانه أعضاء مجلس الإدارة، وأسرة اللعبة بدولة الإمارات، وبالتعاون مع اللجنة الأولمبية الوطنية، نتقدم بالشكر والتقدير إلى وسائل الإعلام واهتمامها ومتابعتها التي تعكس الدعم الكبير لرياضة الغولف في الإمارات، بما يسهم في تسليط الضوء على الإنجازات الرياضية وإبرازها بأفضل صورة ممكنة.