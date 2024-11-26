سمايلي يحقق أول ألقاب موسم «السباق إلى دبي» للغولف

حقق إلفيس سمايلي أول ألقاب الموسم الجديد لجولة دي بي ورلد الذي انطلق مجدداً لموسم 2024 - 2025، تحت شعار «السباق إلى دبي»، عقب فوزه في بطولة «بي إم دبليو أستراليا بي جي أيه» للغولف في بريسبين. وحمل الفوز نكهة خاصة لسمايلي، كونه تحقق أمام جماهير بلاده في أستراليا، وهو الذي أنهى المنافسات برصيد 14 ضربة تحت المعدل، ليكسب الجائزة المالية التي تقارب 220 ألف دولار.

فيما حل مواطنه ديفيد ميشيلوزي بالمرتبة الخامسة برصيد 10 ضربات تحت المعدل، إلا أنه استفاد من كونه يحمل العضوية الكاملة لجولة دي بي ورلد، ليكون أول متصدر لتصنيف «السباق إلى دبي» هذا الموسم، بعدما حصد 127 نقطة، يليه الإسباني أنخيل أيورا الذي حقق المركز السادس في البطولة، ليكسب 97.5 نقطة في تصنيف «السباق إلى دبي».

وشهدت البطولة أول مشاركة للدنماركي راسموس بيترسين الذي حقق المركز الثامن برصيد 8 ضربات تحت المعدل، وهو الذي كسب لقب بطل موسم جولة التحدي في ختام الموسم الماضي، وسطع نجمه بالفوز في بطولة «تحدي الإمارات» التي أقيمت في نادي شاطئ السعديات للغولف بأبوظبي.

وكان اللاعب الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي قد توج بطلاً لموسم «السباق إلى دبي» للمرة السادسة في مسيرته، وذلك عقب فوزه بلقب بطولة جولة دي بي ورلد.

3 بطولات

وبحسب الموسم الجديد تحتضن الإمارات ثلاث بطولات ضمن «السلسلة الدولية»، وهي بطولة تيم كاب التي تقام في منتجع أبوظبي للغولف خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 12 يناير 2025، ثم بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك التي تقام في نادي الإمارات للغولف بدبي، خلال الفترة من 16 إلى 19 يناير المقبل، ثم بطولة رأس الخيمة بنادي الحمرا خلال 23 إلى 26 من الشهر ذاته.