الأمريكي ريد يعتلي صدارة ترتيب «السباق إلى دبي» للغولف



اعتلى الأمريكي باتريك ريد صدارة التصنيف العالمي لـ«السباق إلى دبي» ضمن منافسات جولة دي بي ورلد للغولف، وذلك بعد فوزه بلقب بطولة قطر ماسترز التي اختتمت أمس الأحد في نادي الدوحة للغولف، ليحقق اللاعب لقبه الثاني في ظرف ثلاثة أسابيع فقط هذا الموسم 2026، بعدما سبق له الفوز بلقب بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك في يناير الماضي في نادي الإمارات للغولف.



وأنهى ريد المنافسات برصيد 16 ضربة تحت المعدل، متفوقاً بفارق ضربتين عن الأسكتلندي كالوم هيل الذي حقق 14 ضربة تحت المعدل، ليكسب الأمريكي 585 نقطة، ويرفع إجمالي رصيده في صدارة تصنيف «السباق إلى دبي» إلى 2259 نقطة.



واللافت في تألق ريد أنه إلى جانب الفوز بهذين اللقبين في دبي والدوحة، فإنه حل وصيفاً في بطولة بابكو إنرجيز البحرين الأسبوع الماضي في المنامة، في أداء متسق وقوي للغاية من اللاعب الطامح إلى أن يصبح أول أمريكي يتوج بلقب بطل موسم جولة دي بي ورلد منذ تسميته بـ«السباق إلى دبي» في عام 2009.



وقال ريد، بعد التتويج ورفع الكأس المصمم على شكل اللؤلؤة: «هذه السلسلة القصيرة التي حققتها، فوزان ومركز ثانٍ، رائعة، لم أكن أطلب أكثر مما حققته، إنه لأمر مميز، وخاصةً أن أحضر إلى هذه المنطقة وأحقق فوزين مبكرين في الموسم، وأتطلع إلى أن يكون هناك المزيد في المستقبل».



ويُعد هذا اللقب الخامس في مسيرة ريد في جولة دي بي ورلد منذ بداية احترافه الغولف في عام 2011، وهو الذي أصبح يشكل تهديداً حقيقياً لكسر سلسلة الانتصارات المتتالية للأيرلندي الشمالي روري ماكلروي بلقب «السباق إلى دبي»، وهو الذي حصد انتصاره الرابع على التوالي كبطل الموسم في عام 2025، والسابع بالمجمل في مسيرته.



وتعد بطولة قطر ماسترز، البطولة الرابعة في «السلسلة الدولية» التي تضم 7 بطولات تقام في 5 دول مختلفة في قارتين، حيث انطلقت في دولة الإمارات، وتتواصل بإقامة بطولات في كينيا وجنوب أفريقيا.



وبحسب رزنامة الموسم الجديد لـ«السباق إلى دبي» تقام 42 بطولة على الأقل في 25 دولة حول العالم، على أن تقام التصفيات الختامية في دولة الإمارات العربية، حيث يتأهل أفضل 70 لاعباً إلى بطولة أبوظبي في ياس لينكس بالفترة من 5 إلى 8 نوفمبر 2026، ومن ثم أفضل 50 لاعباً إلى بطولة جولة دي بي ورلد في نادي عقارات جميرا للغولف بالفترة من 12 إلى 15 نوفمبر 2026.