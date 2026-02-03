ضربة غير موفقة تحرم غاريث بيل من 10 ملايين دولار

يشارك النجم الويلزي غاريث بيل في أنشطة رياضية خارج كرة القدم خلال الفترة الحالية، مع حضوره المتكرر في بطولات الغولف، وهي اللعبة التي ارتبط بها منذ سنوات حتى أثناء مسيرته الاحترافية لاعبًا.

وخاض بيل، لاعب ريال مدريد وتوتنهام السابق، فعالية ضمن سلسلة «Icon Series» خلال عطلة نهاية الأسبوع، إلى جانب عدد من لاعبي كرة القدم السابقين، في حدث أتاح للمشاركين فرصة المنافسة على جائزة مالية كبرى.

ووفر الحدث جائزة تبلغ 10 ملايين دولار في حال تنفيذ ضربة مباشرة داخل الحفرة على ملعب «رينوود» في العاصمة التايلاندية بانكوك، قبل أن تتجه الأنظار إلى محاولة بيل خلال المنافسات.

وانحرفت ضربة بيل عن مسارها، بعدما اتجهت نحو المدرجات لتصيب أحد المشجعين بدل الوصول إلى الحفرة، ما أدى إلى ضياع فرصة الفوز بالجائزة المالية المعلنة.

وأنهي الخطأ المحاولة، ليخرج اللاعب الويلزي دون الحصول على الجائزة الكبرى، مكتفيًا بالمشاركة في الحدث الذي شهد حضورًا كبيرًا لنجوم كرة القدم السابقين.