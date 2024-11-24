منتخب المغرب يحرز كأسي البطولة العربية للغولف للرجال والرواد

توج الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، نائب رئيس اللجنة الأولمبية، الفائزين بالبطولة العربية للغولف الـ43 للرجال والثانية للرواد، أول من أمس، التي استضافها نادي الزورا في عجمان خلال الفترة من 17 حتى 22 نوفمبر الجاري، وشهدت مشاركة 88 لاعباً. حضر التتويج الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس اتحاد الإمارات للغولف، واللواء «م» عبدالله السيد الهاشمي نائب رئيس الاتحاد، ونوح علي رضا الأمين العام للاتحاد العربي للغولف.

ونجح المنتخب المغربي في الفوز بكأس البطولة 43 للرجال وكأس البطولة الثانية لرواد الغولف، إلى جانب التتويج بالمركز الأول في منافسات فردي بطولتي الرجال والرواد، في حين، حصد منتخبنا الوطني، المركز الثاني بالبطولة العربية والمركز الثالث في منافسات بطولة الرواد، ومثل الإمارات في الحدث كل من: أحمد سكيك وريان أحمد وسام مولان وجوناثان سيلفراج، وسعيد المالك، وسالم بن دسمال، وجمال بن مرغوب.

عقب التتويج، أقام اتحاد الإمارات للغولف حفل ختام البطولة بحضور العديد من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للغولف ورؤساء الاتحادات العربية المشاركة في البطولة، إلى جانب رؤساء الوفود واللاعبين، إضافة لوسائل الإعلام المختلفة.

ووجه معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحاد الإماراتي للغولف، الشكر إلى اللجنة المنظمة للحدث والتي أثبتت قدرة دولة الإمارات على تنظيم أي حدث باحترافية وتميز، مثمناً دور المساهمين في النجاح والرعاة والشركاء الداعمين لهذا الحدث العربي الكبير، كما قدم التهنئة للفائزين، وسط المنافسة بأجوائها الإيجابية والتي عكست المستوى الفني للبطولة. أشاد نوح علي رضا، بالنجاح الكبير الذي رافق البطولة بكافة الجوانب اللوجستية، مثمناً الجهود المميزة لاتحاد الإمارات للغولف واللجنة المنظمة للبطولة، مشيداً بالدور البارز الذي يقوم به الاتحاد العربي للغولف، برئاسة ياسر الرميان وتمهيد الطريق للاعبين العرب للمنافسة عالمياً.