اتحاد الغولف ووزارة التربية والتعليم يطلقان أول بطولة مدرسية بمشاركة 130 طالباً وطالبة

نظم اتحاد الإمارات للغولف وبالتعاون الوثيق مع وزارة التربية والتعليم أول بطولة مدرسية للغولف، والتي احتضن منافساتها ملعب نادي الزورا للغولف في عجمان، في خطوة نوعية رائدة تعد الأولى من نوعها على مستوى المدارس، تهدف إلى توسيع قاعدة ممارسة اللعبة بين الطلبة وبناء جيل واعد يدعم منتخباتنا الوطنية مستقبلاً.



وشهدت المبادرة التي استهدفت أكثر من 130 طالباً وطالبة من حصص تدريبية منتظمة، في 7 مدارس من برنامج تطويري يعزز انتشار الغولف بين الطلبة لبناء جيل واعد من المواهب الوطنية ويدعم المنتخبات الوطنية، فيما مثل كل مدرسة ستة طلبة تم اختيارهم من بين الأكثر تميزاً، للمشاركة في البطولة الختامية التي أقيمت بنظام Golf Sixes Mini League المعدل، بنادي الزورا للغولف بعجمان، بما يتناسب مع الفئات العمرية ويعزز روح التنافس الإيجابي.



وأسفرت المنافسات عن تتويج ثلاث مدارس بالمراكز الأولى، وأسفرت المنافسات عن فوز مدرسة مجمع زايد التعليمي بإمارة رأس الخيمة بالمركز الأول والمركز الثاني من نصيب مدرسة الزوراء 1، بإمارة عجمان والمركز الثالث: مدرسة الشيخة ميرة، بإمارة الشارقة.



وجاءت البطولة تتويجاً لبرنامج عمل استمر على مدار خمسة أشهر، شهد مشاركة سبع مدارس من إمارات الشارقة وعجمان ورأس الخيمة ضمن برنامج R&A Unleash Drive in Schools، الهادف إلى إدخال لعبة الغولف إلى البيئة المدرسية بأسلوب مبسط ومشوق تستهدف البناء من القاعدة لمستقبل المنتخبات الوطنية.



وأكد خالد الشامسي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للغولف، أهمية هذه المبادرة، قائلاً: «نفخر بتنظيم أول بطولة مدرسية للغولف بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، والتي تمثل محطة أساسية في مسيرة بناء قاعدة قوية للعبة في الدولة، العمل مع الطلبة في سن مبكرة هو الاستثمار الحقيقي لمستقبل الغولف ومنتخباتنا الوطنية».



وأضاف: «يحرص اتحاد الإمارات للغولف على تفعيل مثل هذه المبادرات وفقاً لاستراتيجياتنا المعتمدة في اتحادنا، وبتوجيهات ومتابعة دؤوبة من اللواء «م» عبدالله السيد الهاشمي، رئيس الاتحاد، الذي يولي اهتماماً كبيراً لبرامج القاعدة والتعاون مع المؤسسات التعليمية لما لها من أثر مستدام على مستقبل اللعبة».