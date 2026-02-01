الويلزي ديفيدسون بطل ثالث محطات مصر في جولة مينا للغولف

حقق الويلزي جاك ديفيدسون لقب بطولة «العنوان مراسي 2» التي أقيمت ضمن سلسلة بطولات مصر في جولة مينا للغولف، التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، وذلك بعد جولة فاصلة مثيرة أمس السبت، تفوق فيها على الإسباني خوان سالاما، على ملعب منتجع الغولف في العنوان مراسي، ليحصل على جائزة مالية تبلغ 18 ألف دولار من إجمالي صندوق جوائز يبلغ 100 ألف دولار، في بطولة تنافس فيها لاعبين من مختلف دول العالم.

ونجحت جولة مينا، المبادرة الإماراتية الرائدة التي انطلقت سابقاً في عام 2011، وتُعد الجولة الوحيدة في المنطقة التي تمنح نقاطاً في التصنيف الدولي، في مواصلة تعميم الفوائد الرياضية عبر البطولات التي تقيمها في المنطقة هذا الموسم، وتوفر للاعبين مساراً واضحاً نحو كبرى الجولات الدولية للغولف.



وعلى صعيد البطولة التي اختتمت ليلة أمس السبت، فقد أنهى كلا اللاعبين ديفيدسون وسالاما، الجولات الثلاثة الرسمية متعادلين عند 14 تحت المعدل بعد تسجيلهما 68 ضربة تحت المعدل في الجولة الأخيرة، مما أدى خوضهما جولة فاصلة مثيرة عند الحفرة 18، تفوق فيها ديفيدسون.

وقال ديفيدسون بتأثر عن رحلته الشاقة للوصول إلى هذه المرحلة: «لم تكن السنتان الماضيتان سهلتين عليّ، وفي أواخر العام الماضي، كانت علاقتي بالغولف في أسوأ حالاتها. خلال الأشهر القليلة الماضية، أجريتُ تغييرات جذرية، وبنيتُ فريق دعم رائع من حولي، وقد أحدثوا نقلة نوعية في أدائي ونظرتي للأمور. حقًا، ما كنتُ لأقف هنا لولاهم.»



وتابع: «لقد جاءت عودة جولة مينا للغولف في الوقت المناسب تماماً بالنسبة لي. كنت قد بدأت ألاحظ تحسناً في أدائي ولكن لم يكن لدي مكان ألعب فيه، وقد منحتني هذه الجولة فرصة التنافس ضد لاعبين دوليين أقوياء على ملاعب جولف رائعة.»

وأنهى الاسكتلندي مايكل ستيوارت البطولة في المركز الثالث بمفرده برصيد 13 ضربة تحت المعدل بعد جولة أخيرة من 68 ضربة، بينما تقاسم التشيكي دومينيك بافوسيك والإنجليزي كورتيس نيبس المركز الرابع برصيد 11 ضربة تحت المعدل. وجاء كريس وود، متصدر تصنيف جولة مينا للغولف هذا الموسم، في المركز 15 برصيد ثماني ضربات تحت المعدل.



وحصد المصري أدم الشامي لقب أفضل لاعب هاوٍ وأفضل لاعب مصري للأسبوع الثاني على التوالي، منهياً البطولة بضربة واحدة تحت المعدل. وتتواصل سلسلة بطولات جولة مينا في مصر بإقامة البطولة الرابعة والختامية في نادي مدينتي للغولف بالقاهرة الأسبوع المقبل.