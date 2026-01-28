هيرو دبي ديزرت كلاسيك تستضيف «يوم المرأة في رياضة الغولف»

اجتمع قادة مجتمع رياضة الغولف النسائية ولاعباتها من مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة في دبي، لحضور فعالية «يوم المرأة في رياضة الغولف» التي أقامتها منظمة R&A «نادي سانت أندروز الملكي والقديم للغولف»، بدعم من اتحاد الإمارات للغولف، وبالتعاون مع بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك. ورحب هذا الحدث الساعي لإحداث التطوير بـ40 مشاركة ملتزمات بالعمل على زيادة مشاركة النساء والفتيات في رياضة الغولف، وتعزيز مساراتهن فيها.



شارك ممثلون عن ليدي لينكس، وتشيكس وذ ستيكس، وذا بيردي كلوب الإمارات، وبيرديز كونكت، وجيرلز أون تور، ومجموعة السيدات بنادي الإمارات للغولف، ولاعبات غولف إماراتيات، في برنامج مصمم لتشجيع التعاون وتبادل أفضل الممارسات ودعم النمو المستدام في رياضة الغولف النسائية.

بدأت المشاركات يومهم في ملعب الغولف بجولة مصغرة من ستة لاعبين، حيث لعبوا بنظام «سكرمبل» الذي عزز روح الفريق والتفاعل والمتعة، وحصد فريق «سلايس سلايس بيبي» على المركز الأول بعد بداية حماسية وتنافسية.



وحظي الحدث بحضور اللواء «م» عبدالله الهاشمي، رئيس اتحاد الإمارات للغولف، الذي أشاد بالجهود الجماعية التي بذلها مجتمع رياضة الغولف النسائية، وقال: الشغف والالتزام اللذان أبدتهما هذه المجموعات أمر ملهم. إن اتحاد الإمارات للغولف ملتزم بالعمل عن كثب مع مجتمعات رياضة الغولف النسائية لخلق المزيد من الفرص وضمان استمرار نمو اللعبة في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد نيل جراهام، مدير التطوير لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى والهند في مؤسسة R&A، على أهمية التعاون في دعم النمو المستدام لرياضة الغولف النسائية في دولة الإمارات العربية المتحدة.



وقال: تشهد رياضة الغولف النسائية نمواً متواصلاً في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتلعب فعاليات كهذه دوراً مهماً في هذا التقدم. وتلتزم مؤسسة R&A بالعمل مع الاتحادات والبطولات والمرافق والمجموعات المجتمعية لخلق بيئات ترحيبية وشاملة تشجع المزيد من النساء والفتيات على ممارسة رياضة الغولف والاستمرار فيها.



وأكد سيمون كوركيل، المدير التنفيذي لبطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك، أن الحدث يعكس التزام البطولة بالشمولية، وقال: بصفتنا منظمي البطولة، نلتزم بشكل راسخ بجعل عالم الغولف أكثر شمولاً وفتح المجال أمام اللاعبين الجدد والطموحين.

توج اللواء «م» عبدالله الهاشمي بحضور نيل جراهام الفائزات في دوري الغولف المصغر «غولف سيكسز»، ليختتم بذلك حدثاً ملهماً ومثمراً ركز على التواصل والتطوير والتقدم المستمر لرياضة الغولف النسائية في الإمارات العربية المتحدة.