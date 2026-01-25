أحمد بن سعيد يتوج باتريك ريد بلقب بطولة «هيرو دبي ديزرت كلاسيك» للغولف



توّج سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، اللاعب الأمريكي باتريك ريد، بلقب النسخة الـ37 لبطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك، التي اختتمت اليوم على ملعب المجلس في نادي الإمارات للغولف في دبي، بمشاركة 126 من أفضل نجوم العالم، وتنافسوا على جوائز مالية تبلغ 9 ملايين دولار.

وقام سموه بتسليم اللاعب ريد، الذي أنهى المنافسات برصيد 14 ضربة تحت المعدل، كأس «الدلة» الشهير، إلى جانب حصوله على الجائزة المالية التي تبلغ 1,530 مليون دولار، إذ تعتبر هذه واحدة من أعلى البطولات على صعيد الجوائز المالية، كونها واحدة من بطولات النخبة لسلسلة رولكس ضمن «السباق إلى دبي» في جولة دي بي ورلد للغولف.



حضر مراسم التتويج معالي محمد إبراهيم الشيباني، مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، العضو المنتدب لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، واللواء «م» عبدالله الهاشمي، رئيس اتحاد الإمارات للغولف، وسعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي. كما حضر مصطفى الهاشمي، الرئيس التنفيذي لشركة وصل للضيافة والترفيه، والدكتور باوان مونجال، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة هيرو موتوكورب، الراعي الرئيسي للبطولة، ومحمد عبدالحميد صديقي، مدير أول في صديقي القابضة، وعبدالناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وشاين نيلسون، الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني، وكريس ماي، الرئيس التنفيذي لدبي غولف، وعبدالله بن دميثان، الرئيس التنفيذي المدير العام لموانئ دبي العالمية لدول مجلس التعاون الخليجي، وتوم فيليبس، المدير التنفيذي لجولة دي بي ورلد في الشرق الأوسط، بصفتهم ممثلي الشركات الراعية والداعمة.



كما قام اللواء «م» عبدالله الهاشمي، رئيس اتحاد الإمارات للغولف، بتكريم الجنوب أفريقي كريستيان ماس، بجائزة أفضل لاعب هاوٍ، بعدما حقق أفضل نتيجة بين اللاعبين الهواة المشاركين في البطولة برصيد 6 ضربات تحت المعدل، ليحتل المركز العاشر. فيما قدم كريس ماي، الرئيس التنفيذي لغولف دبي، بطاقة عضوية مدى الحياة في نادي الإمارات للغولف، للأمريكي باتريك ريد، في تقليد متبع دائماً يناله الفائز ببطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك.

وأصبح ريد الملقب بـ«كابتن أمريكا»، خامس لاعب أمريكي ينقش اسمه على كأس «الدلة» الشهير، بعد الأسطورة تايجر وودز البطل مرتين، وفريد كوبلز، ومارك أوميرا، وبريسون ديشامبو، كما أنه أول أمريكي يحقق الفوز منذ ديشامبو في عام 2019.



ويعتبر هذا اللقب الرابع لـ«ريد» في جولة دي بي ورلد، خلال 121 بطولة خاضها، والأول منذ فوزه في بطولة المكسيك في 2020، تحديداً قبل 5 سنوات و336 يوماً، كما أنه أول ألقابه في واحدة من بطولات سلسلة رولكس.

وتفوق المصنف 44 عالمياً بتحقيقه أرقاماً من المعدل في جميع الجولات الأربع، بواقع 69 و66 و67 و72 ضربة على التوالي، ليتقدم على الإنجليزي أندي سوليفان، الذي حل ثانياً برصيد 10 ضربات تحت المعدل، فيما جاء الفرنسي جوليان جورييه في المركز الثالث برصيد 9 ضربات تحت المعدل.



وصرّح سيمون كوركيل، المدير التنفيذي لبطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك، قائلاً: «أتقدم بأحر التهاني لباتريك ريد على أدائه المتميز وفوزه المستحق في النسخة الـ37 من بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك. لقد قدّم أداءً استثنائياً طوال البطولة، واستحق بجدارة نقش اسمه على كأس الدلة. استقبلنا هذا العام نخبة من أقوى المشاركين في تاريخ البطولة، وقد ارتقى مستوى اللعب إلى مستوى الحدث. وبعيداً عن ملعب الغولف، نفتخر بتقديمنا تجربة جمعت بين الرياضة العالمية والترفيه العائلي والابتكار في مجال الاستدامة ورفاهية اللاعبين».



وأضاف: «نتقدم بجزيل الشكر لراعينا الرئيسي، هيرو موتوكورب، وشريكنا المؤسس، شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وجميع شركائنا وجماهيرنا على جعل هذا الأسبوع احتفالاً حقيقياً برياضة الغولف والتواصل المجتمعي. نتطلع إلى الترحيب بكم جميعاً في عام 2027».