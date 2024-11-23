منتخب الإمارات ينافس المغرب على صدارة «عربية الغولف»

حافظ منتخب المغرب على صدارته لمنافسات البطولة العربية الـ43 للرجال، التي يحتضنها نادي الزوراء للغولف في عجمان بتنظيم اتحاد الإمارات للغولف وبإشراف الاتحاد العربي.

واستمر منتخب الإمارات مطارداً للصدارة ومحافظاً على وجوده في المركز الثاني، في حين حل منتخب قطر ثالثاً، في ختام الجولة الثانية للبطولة.

وعلى صعيد منافسات الفرق في بطولة «الرواد» حسم المنتخب المغربي الصدارة وفاز بالميداليات الذهبية في ختام منافسات هذه الفئة أول من أمس بعدما حقق 310 ضربات بواقع 22 ضربة فوق المعدل، وجاء المنتخب اللبناني ثانياً بـ317 ضربة بواقع 29 ضربة فوق المعدل، ونال الميداليات الفضية، في حين حل منتخب الإمارات ثالثاً بنتيجة 325 ضربة بواقع 37 ضربة فوق المعدل وحصل على الميداليات البرونزية.



وفي منافسات فردي «الرواد» فاز المغربي سليمان برادا بالمركز الأول برصيد 151 ضربة بواقع 7 ضربات فوق المعدل، وجاء اللبناني سميح الزين ثانياً بـ158 ضربة بواقع 14 ضربة فوق المعدل، وتقاسم المركز الثالث كل من اللبناني رشيد عقل والمغربي جمال مانا برصيد 159 ضربة بواقع 15 ضربة فوق المعدل لكليهما.