الإيطالي موليناري يتصدر «هيرو دبي ديزرت كلاسيك» للغولف

حقق الإيطالي فرانشيسكو موليناري 7 ضربات تحت المعدل بمجموع 65 ضربة، ليعتلي صدارة الترتيب في الجولة الأولى التي دشنت انطلاقة النسخة الـ37 من بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك، أعرق بطولات الغولف في المنطقة، والتي تعد واحدة من فعاليات النخبة في سلسلة رولكس ضمن «السباق إلى دبي» في جولة دي بي ورلد، ويتنافس فيها أفضل نجوم العالم على جوائز مالية تبلغ 9 ملايين دولار أمريكي.

ونجح موليناري صاحب الـ43 عاماً، من إعادة عقارب الزمن مع سعيه للفوز بأول ألقابه في الجولة منذ تتويجه بلقب بطولة بريطانيا المفتوحة في عام 2018، وهو الذي يمتلك في حصيلته 6 ألقاب، حيث بدأ الحصاد منذ عشرين عاماً بفوزه في بطولة إيطاليا في عام 2006.



ويتطلع موليناري لتعويض خروجه المبكر من البطولة في العام الماضي، حيث غادر في ختام أول جولتين بفارق ضربة واحدة عن أصحاب أفضل النتائج الذين استكملوا جولتي الحسم لاحقاً.

وجاءت انطلاقة الإنجليزي تيريل هاتون، حامل اللقب، متوسطة نسبياً، بتسجيله ضربتين تحت المعدل بمجموع 70 ضربة، لتبقى حظوظه قائمة على المنافسة في هذا الوقت المبكر من البطولة، فيما جاءت انطلاقة روري ماكلروي، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بأربع مناسبات، متواضعة، بتسجيله ضربة واحدة فوق المعدل بمجموع 73 ضربة، وهي نفس النتيجة التي حققها الإنجليزي تومي فليتوود، أحد المرشحين للمنافسة على اللقب.



وواصل الإسباني مانويل إلفيرا البناء على انتصاره الذي حققه الأسبوع الماضي في بطولة دبي إنفيتينشال، ليسجل 3 ضربات تحت المعدل بمجموع 69 ضربة في الجولة الأولى من هذه البطولة.

من جانبه سجل الإماراتي أدريان أوتايجوي، 72 ضربة برصيد مساوٍ للمعدل، لتبقى فرصته قائمة في التأهل إلى الجولات الحاسمة، فيما اكتفى أحمد سكيك، قائد منتخبنا الوطني، في ظهوره الأول كلاعب محترف في هذه البطولة، بتسجيل 6 ضربات فوق المعدل، بمجموع 78 ضربة.



على صعيد آخر، اختتمت منافسات بطولة «برو-أم» الاستعراضية التي تقام قبل انطلاق المنافسات، وتجمع أبرز اللاعبين المحترفين المشاركين في البطولة مع لاعبين هواة، والذين يتنافسون بنظام الفرق.

وحقق فريق «نخيل» بقيادة الإسباني يوجيني تشاكارا، الفوز في اليوم الأول بإجمالي رصيد 46 ضربة تحت المعدل، فيما حقق «فريق الإمارات العالمية للألمنيوم» بقيادة النيوزيلندي ريان فوكس الفوز في اليوم الثاني، بإجمالي رصيد 27 ضربة تحت المعدل.