الفنلندي روسكا يقتنص أول ألقاب سلسلة بطولات مصر في جولة مينا للغولف

حصد الفنلندي لاوري روسكا، أول ألقاب سلسلة بطولات مصر في جولة مينا للغولف، بفوزه المميز في بطولة نادي نيو جيزة التي أقيمت في القاهرة، بعدما سجل 62 ضربة بواقع 10 ضربات تحت المعدل بشكل رائع في الجولة النهائية، لينهي المنافسات برصيد 14 ضربة تحت المعدل.



ويعتبر هذا أول فوز للفنلندي هذا الموسم في جولة مينا، وهو الذي خاض أول بطولاته الاحترافية منذ سبتمبر الماضي، ونجح بقلب الطاولة على المتصدر السابق الإيطالي لودوفيكو أدابو الذي تراجع إلى المركز السابع، والتفوق على الأمريكي تشارلي كروكيت الذي حل ثانياً بفارق ضربة واحدة.



وتعد جولة مينا، الجولة الوحيدة في المنطقة المعترف بها رسمياً من قِبل التصنيف العالمي للغولف، وهي تتخذ من الشرق الأوسط وتحديداً في دولة الإمارات مقراً لها، كمبادرة إماراتية رياضية رائدة تطوف المنطقة والعالم بنجاح كبير.



وحصل روسكا على 18 ألف دولار من صندوق الجوائز البالغ 100 ألف دولار، بالإضافة إلى نقاط التصنيف العالمي الرسمي للغولف التي تقدمها جولة مينا لبطولات مصر. وتنتقل الجولة إلى منتجع أدريس مراسي للغولف على ساحل البحر الأبيض المتوسط في مصر للحدث الثاني من سلسلة بطولات مصر، والتي تنطلق السبت المقبل.