تومي فليتوود وشين لوري جاهزان للنسخة الـ37 من «هيرو دبي ديزرت كلاسيك» للغولف

أكد نجما الفريق الأوروبي في كأس رايدر، تومي فليتوود وشين لوري، جاهزيتهما للمشاركة في النسخة الـ37 من بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك للغولف، وذلك في إطار مساعيهما للفوز باللقب للمرة الأولى في مسيرتهما، مع ترقب انطلاق المنافسات التي تقام خلال الفترة من 22 حتى 25 الجاري في نادي الإمارات للغولف، بمشاركة نخبة من أفضل لاعبي العالم في أول فعاليات سلسلة رولكس ضمن «السباق إلى دبي» هذا الموسم.



وتواجد الثنائي في الفريق الأوروبي الذي احتفظ بلقب كأس رايدر، وتسلطت الأضواء تحديداً على لوري الذي كان صاحب التصويبة الناجحة التي حسمت اللقب على حساب الفريق الأمريكي، وسبق أن عرف الثنائي النجاح في دولة الإمارات، حيث حقق تومي فليتوود الفوز بلقب بطولة دبي إنفيتيشنال في عام 2024، وبطولة أبوظبي في عامي 2017 و2018، كما توج لوري بلقب بطولة أبوظبي في عام 2019.



حقق الكندي ماك بوشيه لقب بطولة دبي ديزرت كلاسيك لصنّاع المحتوى، بعد جولتين من المنافسات في نادي الإمارات للغولف، حيث أنهى البطولة برصيد 7 ضربات فوق المعدل ليفوز بلقب أفضل نتيجة إجمالية، فيما حصد تيمبس لقب أفضل نتيجة صافية بمجموع 151 ضربة في الجولتين «+7 صافية»، ليضمن كلا البطلين مكاناً مرموقاً في منافسات «برو-أم» التي تجمع الهواة والمحترفين من أفضل لاعبي العالم قبل انطلاق بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك.



وجمعت النسخة الثانية من بطولة دبي ديزرت كلاسيك، 16 من أكبر صنّاع المحتوى الرياضي على وسائل التواصل الاجتماعي في العالم، الذين تنافسوا في البطولة التي انطلقت تحت أضواء ملعب فالدو قبل أن تختتم على ملعب المجلس الأسطوري، وهو نفس الملعب الذي سيتنافس فيه أفضل لاعبي العالم على كأس الدلة الشهير في بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك.