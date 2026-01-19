الإسباني إلفيرا يتقدم إلى المركز الـ 4 في «السباق إلى دبي» للغولف

تقدم الإسباني ناتشو إلفيرا إلى المركز الرابع في التصنيف العالمي لـ«السباق إلى دبي» لمنافسات جولة دي بي ورلد للغولف، مستفيداً من فوزه بلقب بطولة دبي إنفيتيشنال، التي اختتمت أمس الأحد في منتجع خور دبي. وجاء فوز ناتشو بلقب أولى بطولات السلسلة الدولية لجولة دي بي ورلد هذا الموسم، ليكون الثالث في مسيرته في الجولة عموماً، والأول منذ عام 2024، ومنحه 585 نقطة، ليتقدم 72 خطوة في تصنيف «السباق إلى دبي» الصادر اليوم الاثنين، ويحتل المركز الرابع بإجمالي 633 نقطة هذا الموسم.



وحسم ناتشو الفوز بإجمالي 10 ضربات تحت المعدل، ليتقدم على الأسترالي دانيل هيلر الذي حل ثانياً برصيد 9 ضربات تحت المعدل، ويكسب بدوره 389 نقطة، جعلته يتقدم إلى المركز الخامس في تصنيف «السباق إلى دبي» بإجمالي 602 نقطة.

وتحدث ناتشو بعاطفة جياشة عقب تتويجه باللقب، وقال: لطالما حلمت أن يقوم أبنائي بالركض للاحتفال معي عندما أسجل ضربة الفوز، وهو ما تحقق هذه المرة في دبي.

واكتفى روري ماكلروي، حامل لقب «السباق إلى دبي»، بالحصول على المركز الثالث، بعدما أنهى المنافسات برصيد 8 ضربات تحت المعدل، ليكسب 166 نقطة، ويتقدم إلى المركز 68 في تصنيف «السباق إلى دبي» هذا الموسم.



من جانبه حقق الإماراتي أدريان أوتايجوي، المركز الـ 15 في البطولة، بتحقيقه 3 ضربات تحت المعدل، ما جعله يكسب 48 نقطة، ويتقدم إلى 69 خطوة ويحتل المركز 90 في تصنيف «السباق إلى دبي».

وتعد هذه البطولة الافتتاحية في «السلسلة الدولية» التي تضم 7 بطولات تقام في 5 دول مختلفة في قارتين، حيث تتواصل هذا الأسبوع بإقامة بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك في نادي الإمارات للغولف خلال الفترة من 22 إلى 25 يناير الجاري، كما تضم بطولات تقام في البحرين، وقطر، وكينيا وجنوب أفريقيا.



وبحسب روزنامة الموسم الجديد لـ«السباق إلى دبي» تقام 42 بطولة على الأقل في 25 دولة حول العالم، على أن تقام التصفيات الختامية في دولة الإمارات العربية، حيث يتأهل أفضل 70 لاعباً إلى بطولة أبوظبي في ياس لينكس بالفترة من 5 إلى 8 نوفمبر 2026، ثم أفضل 50 لاعباً إلى بطولة جولة دي بي ورلد في نادي عقارات جميرا للغولف بالفترة من 12 إلى 15 نوفمبر المقبل.