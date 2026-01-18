الدنماركي هانسن بطل النسخة الرابعة لبطولة جونيور دبي ديزرت كلاسيك

حقق الدنماركي كريستيان هانسن لقب النسخة الرابعة لبطولة دبي ديزرت كلاسيك للناشئين، والتي اختتمت اليوم الأحد على ملعب المجلس في نادي الإمارات للغولف، وأقيمت بالتعاون مع اتحاد الإمارات للغولف، وستكون النسخة الثانية على التوالي التي تحظى على اعتماد التصنيف العالمي للاعبي الغولف الهواة (WAGR®).



وحقق هانسن الفوز بعدما حقق واحدة من أفضل أساليب العودة من التأخر في النتيجة، عندما فرض جولة فاصلة تفوق فيها على السويدي فيكتور لارسون الذي حل وصيفاً، ليحرز اللقب بإجمالي ثلاث ضربات تحت المعدل بمجموع 213 ضربة.



وشهدت المنافسات التي استضافتها بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك، وأقيمت بنظام 54 حفرة، مشاركة 64 لاعباً ولاعبة من مختلف أنحاء العالم في دبي، وتُعد هذه البطولة، التي تُقام للعام الثاني على التوالي ضمن التصنيف العالمي للهواة خطوة مهمة في مسيرة لاعبي الغولف الشباب نحو التطور والنمو.



أُقيمت الجولة الافتتاحية تحت أضواء ملعب فالدو يوم الجمعة، قبل أن تُجرى جولة فاصلة بعد ظهر السبت الماضي لتقليص عدد اللاعبين إلى أفضل 30 لاعباً والمتعادلين. ثم تنافس المتأهلون للنهائي وجهاً لوجه صباح اليوم الأحد على ملعب المجلس الجاهز بعناية فائقة، وهو نفس ملعب البطولة الذي سيستضيف نخبة لاعبي العالم، بمن فيهم روري ماكلروي صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة «أربع مرات» وتيريل هاتون حامل اللقب، في النسخة الـ 37 من بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك في وقت لاحق من هذا الأسبوع.



وحققت كايا دالواتي من سريلانكا، أفضل نتائج السيدات، حيث سجلت اللاعبة البالغة من العمر 17 عاماً من نادي رويال كولومبو للغولف 69 و71 و76 ضربة في الجولات الثلاث، لتحقق مجموعاً متساوياً مع المعدل.