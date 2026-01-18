ناتشو إلفيرا يتوج بلقب بطولة دبي إنفيتيشنال 2026 للغولف

تُوّج الإسباني ناتشو إلفيرا بلقب بطولة دبي إنفيتيشنال 2026، بعد أداء هادئ ومتماسك في جولة ختامية حافلة بالتقلبات، ليحصد لقبه الثالث في جولة دي بي ورلد. وتسلّم إلفيرا كأس البطولة من عبدالله النابودة، رئيس مجلس إدارة النابودة للاستثمارات وعضو مجلس الإدارة غير التنفيذي في مجموعة الجولة الأوروبية، بحضور كل من إريك نيكولي رئيس مجموعة الجولة الأوروبية، واللواء عبدالله الهاشمي رئيس اتحاد الإمارات للغولف، ومصطفى الهاشمي الرئيس التنفيذي لوصل للضيافة، وعيسى شريف المرزوقي مدير إدارة الفعاليات الرياضية في مجلس دبي الرياضي.



من جهته، قال عبدالله النابودة: نهنئ ناتشو إلفيرا على الأداء المميز والتتويج المستحق. لقد كان مستوى اللعب، سواء من المحترفين أو الهواة، لافتاً للغاية، كما نشكر مجلس دبي الرياضي واتحاد الإمارات للغولف على دعمهما المتواصل للبطولة ولرياضة الغولف في المنطقة.

وشهد اليوم منافسة محتدمة على ملاعب منتجع خور دبي، حيث تناوب خمسة لاعبين على صدارة الترتيب في مرحلة من المراحل، قبل أن ينجح إلفيرا، متصدر الترتيب بعد الجولة الثالثة، في فرض سيطرته مؤقتاً والتقدم بفارق ثلاث ضربات عقب تسجيله ضربة بيردي ثالثة في اليوم عند الحفرة السابعة.



إلا أن الإسباني فتح الباب أمام منافسيه بعد إنهائه النصف الأول من الجولة ببوغي مزدوج، ليشاركه الصدارة كل من روري ماكلروي وشين لوري ودانيال هيليير وماركوس أرمتاج عند تسع ضربات تحت المعدل.

وتقدم لوري مؤقتاً بعد تسجيله بيردي في الحفرة الـ15، قبل أن يتعرض لبوغي مزدوج في الحفرة الأخيرة ويخرج من دائرة المنافسة بشكل دراماتيكي. وفي المقابل، تصدر هيليير الترتيب مؤقتاً داخل النادي عند تسع ضربات تحت المعدل، غير أن إلفيرا استعاد الصدارة بعد تسجيله أول بيردي له في النصف الثاني عند الحفرة الـ17، ليحسم اللقب بهدوء عبر ضربة بار في الحفرة الأخيرة.



وكان إلفيرا قد افتتح الجولة الأخيرة ببيردي ليحافظ على تقدمه بضربتين عند تسع ضربات تحت المعدل، قبل أن يقلص لوري الفارق بعد تسجيله ثلاث ضربات بيردي في أول أربع حفر. ونجح الإسباني في الوصول إلى عشر ضربات تحت المعدل أولاً بعد بيردي في الحفرة الرابعة، ثم وسّع الفارق إلى ثلاث ضربات عقب بيردي في الحفرة السابعة.

لكن بوغي في الحفرتين الثامنة والتاسعة أعاد المنافسة إلى نقطة الصفر، حيث عاد ماكلروي بقوة إلى الصدارة بعد خمس ضربات بيردي متتالية، فيما انضم هيليير إلى المنافسة بعد تسجيل إيغل في الحفرة الـ13 وبيردي رابع له في اليوم عند الحفرة الـ15.



وفي النهاية، حسم إلفيرا اللقب بعدما سجل بيردي في الحفرة قبل الأخيرة ليصل إلى عشر ضربات تحت المعدل، مستفيداً من سقوط لوري في بوغي مزدوج بعد أن انتهت ضربته من المخبأ المائي في الماء.

وجاء الفرنسي جوليان غيرييه في المركز الثالث المشترك عند ثماني ضربات تحت المعدل، إلى جانب الإسباني ديفيد بويغ، وروري ماكلروي، وشين لوري. بينما أنهى ماركوس أرمِتاج المنافسات عند ست ضربات تحت المعدل، إلى جانب مات والاس وثوربيورن أوليسن، في حين أكمل قائمة العشرة الأوائل كل من الفرنسي أنطوان روزنر، والثنائي الجنوب أفريقي ثريستون لورنس وديلان فريتيللي.