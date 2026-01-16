لوري وإلفيرا يتقاسمان الصدارة في منتصف بطولة دبي إنفيتيشنال للغولف

قدم كل من شين لوري وناتشو إلفيرا جولة مميزة بنتيجة 68 ضربة في ظروف هوائية صعبة، ليتصدرا ترتيب بطولة دبي إنفيتيشنال 2026 بفارق ضربتين عن أقرب ملاحقيهما. وبدأ الإيرلندي لوري يومه متأخراً بثلاث ضربات عن صديقه المقرب وبطل البطولات الكبرى روري ماكلروي، غير أن أداءه القوي ودقته العالية مكناه من قلب الموازين والتقدم على زميل مجموعته.



ويطمح لوري إلى إحراز لقبه الأول في جولة دي بي ورلد منذ تتويجه ببطولة بي إم دبليو بي جي إيه عام 2022، وقد أكد جاهزيته بتسجيل خمس ضربات بيردي مقابل بوغيين خلال الجولة.

وكان ماكلروي قد اعتلى صدارة الترتيب مؤقتاً في وقت مبكر من اليوم، قبل أن يستعيد تقدمه بضربة واحدة عبر بيردي في الحفرة الثالثة ليصل إلى ست ضربات تحت المعدل. واتسع الفارق مؤقتاً إلى ضربتين بعد تراجع أنطوان روزنر بدبل بوغي، إلا أن ماكلروي فقد ضربة عند الحفرة السادسة.



وانفرد لوري بالقمة، قبل أن ينضم إليه مؤقتاً كل من إلفيرا وماكلروي بعد أن سجل الأخير بيردي طويل من مسافة 46 قدماً عند الحفرة السادسة عشرة. غير أن لوري رد فوراً ببيردي من مسافة 31 قدماً ليحافظ على تقدمه بضربة واحدة عند خمس ضربات تحت المعدل.



وعانى ماكلروي مجدداً عند الحفرة السابعة عشرة بعدما وجد الماء للمرة الرابعة في البطولة، لينهي يومه ببوغيين متتاليين ويتراجع بثلاث ضربات عن المتصدرين المشتركين.

أما إلفيرا، فقد سجل ثلاث ضربات بوغي مقابل بيرديين في أول 12 حفرة، قبل أن ينفجر بسلسلة بيرديات في ختام الجولة ليقتسم الصدارة مع لوري.



وسجل الأمريكي ريغز جونستون أول ضربة «هول إن ون» في عام 2026، بعدما أسكن الكرة مباشرة في الحفرة الثامنة (بار 3) من مسافة 218 ياردة مستخدماً مضرب حديد رقم ستة. وفي منافسات الفرق، يتصدر جيمي دان، الذي يلعب إلى جانب لوري، الترتيب عند 12 ضربة تحت المعدل، متقدماً بضربة واحدة على غريغ موندري ودانتي خيمينيز.