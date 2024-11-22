منافسات البطولة العربية للغولف تختتم اليوم في عجمان

تختتم اليوم منافسات البطولة العربية 43 للرجال والثانية لرواد الغولف التي انطلقت منافساتها أول من أمس على أرض ملعب نادي الزورا للغولف في إمارة عجمان، ويستضيفها الاتحاد الإماراتي للغولف، وتحت إشراف الاتحاد العربي للغولف، وتأتي ضمن أجندته السنوية.

وتصدر منتخب المغرب ترتيب البطولة العربية بعد أن حقق رصيد 204 ضربات، بواقع 12 ضربة تحت المعدل، وجاء منتخب الإمارات في المركز الثاني برصيد 211 ضربة، بواقع 5 ضربات تحت المعدل، وتلاهما المنتخب القطري ثالثاً برصيد 212 ضربة بواقع 4 ضربات تحت المعدل.

وفي منافسات فئة الرواد حافظ المنتخب المغربي أيضاً على الصدارة برصيد 151 ضربة، وبواقع 7 ضربات تحت المعدل، وحل منتخب لبنان ثانياً برصيد 152 ضربة بواقع 8 ضربات فوق المعدل، وجاء المنتخب العماني ثالثاً برصيد 160 ضربة وبواقع 16 ضربة فوق المعدل، والمنتخب الإماراتي في المركز الرابع برصيد 165 ضربة وبواقع 21 ضربة فوق المعدل.

وعلى صعيد منافسات فردي الرجال، جاء المغربي ادم بريسنو في المركز الأول برصيد 65 ضربة وبواقع 7 ضربات تحت المعدل، وحل ريان أحمد لاعب منتخبنا الوطني في المركز الثاني برصيد 68 ضربة، بواقع 4 ضربات تحت المعدل وشاركه في الوصافة المصري عيسى أبو العلا.

وفي منافسات فردي الرواد تصدر المغربي سليمان برادا الترتيب برصيد 72 ضربة وبواقع ضربة واحدة تحت المعدل، وحل اللبناني رشيد عقل ثانياً بـ 75 ضربة وبواقع 3 ضربات فوق المعدل، وجاء التونسي جلال العياري ثالثاً بـ 76 ضربة بواقع 4 ضربات فوق المعدل.