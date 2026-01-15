فاهم بن سلطان القاسمي رئيساً فخرياً لاتحاد الإمارات للغولف

منح اتحاد الإمارات للغولف الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي الرئاسة الفخرية للاتحاد، بقرار من مجلس الإدارة برئاسة اللواء «م» عبدالله الهاشمي وبإجماع أعضائه، تقديراً لدوره الريادي وجهوده الكبيرة التي أسهمت في تطوير رياضة الغولف في دولة الإمارات خلال فترة ترؤسه الاتحاد على مدى أربع دورات انتخابية متتالية.



وأكد اللواء «م» عبدالله الهاشمي، رئيس اتحاد الإمارات للغولف، أن هذا القرار يأتي عرفاناً بمسيرة وطنية حافلة بالعطاء والإنجازات، مشيراً إلى أن الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي قاد الاتحاد برؤية استراتيجية ونهج مؤسسي أسهما في إحداث نقلة نوعية شاملة لرياضة الغولف، على صعيد البنية التنظيمية، وتطوير الكوادر الفنية، والارتقاء بمستويات اللاعبين واللاعبات.



وأوضح أن فترة رئاسة الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي شكّلت مرحلة مفصلية في تاريخ اللعبة محلياً، حيث شهدت توسعاً ملحوظاً في قاعدة الممارسين، وتطوراً في البرامج الفنية والتنافسية، بجانب تعزيز الشراكات المحلية والدولية، لافتاً إلى أن ما تحقق خلال تلك المراحل أسهم في ترسيخ مكانة اتحاد الإمارات للغولف نموذجاً رائداً في الإدارة الرياضية.



وأشار إلى أن إسهامات الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي امتدت إلى الإطار العربي، من خلال قيادته الاتحاد العربي للغولف لأربع دورات انتخابية، حيث لعب دوراً محورياً في تعزيز التعاون بين الاتحادات العربية، وتوحيد الرؤى التطويرية، ورفع مستوى التنافس الفني، بما يخدم مستقبل اللعبة في المنطقة العربية.



وأوضح أن منح الرئاسة الفخرية لرئيس الاتحاد السابق للغولف الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي يجسد نهج الاتحاد في تكريم القيادات الوطنية التي تركت بصمات واضحة ومستدامة في مسيرة الرياضة الإماراتية.

وأكد أن المرحلة المقبلة ستواصل البناء على المكتسبات المتحققة، خاصة في ظل الحضور المميز لمنتخبات الإمارات واعتلائها منصات التتويج خليجياً وعربياً، بما يعزز مكانة الغولف الإماراتي على الساحتين الإقليمية والدولية.