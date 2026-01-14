فليتوود يعود إلى «دبي إنفيتيشنال» للغولف للدفاع عن اللقب

يستعد الإنجليزي تومي فليتوود لخوض تحدٍّ جديد أمام نخبة من نجوم الغولف العالميين خلال مشاركته في بطولة «دبي إنفيتيشنال»، حيث يتطلع إلى الدفاع عن لقبه ومواصلة سعيه نحو المنافسة على صدارة التصنيف العالمي، وذلك على ملاعب منتجع دبي كريك خلال الفترة من 15 إلى 18 يناير.

وكان فليتوود قد توّج بلقب النسخة الافتتاحية للبطولة عام 2024 بعد نهاية مثيرة، حسمها بضربتي «بيردي» متتاليتين، متفوقاً بفارق ضئيل على زميله في فريق كأس رايدر روري ماكلروي في الجولة الختامية. ويدخل اللاعب الإنجليزي منافسات البطولة بثقة عالية، في مستهل جولة «الإنترناشونال سوينغ»، عقب موسم استثنائي في عام 2025 يُعد الأبرز في مسيرته الاحترافية.



وسجّل فليتوود، البالغ من العمر 34 عاماً، إنجازاً تاريخياً بعدما أصبح ثاني لاعب إنجليزي فقط يتوّج بلقب كأس «فيديكس» المرموق ضمن جولة بي جي ايه تور، عقب فوزه ببطولة «تور تشامبيونتشيب»، قبل أن يعزّز موسمه الناجح بلقب بطولة دي بي ورلد الهند. كما لعب دوراً محورياً في فوز أوروبا التاريخي بكأس رايدر على ملعب بيثبيج بلاك، متصدراً قائمة اللاعبين من حيث عدد النقاط المحققة في صفوف الفريقين.

وقال فليتوود، المقيم في دبي: «قدّمت أداءً قوياً هنا قبل عامين، واستمتعت كثيراً باللعب إلى جانب روري في الجولة الأخيرة. مواجهة أحد أعظم لاعبي الغولف على الإطلاق تمثل تحدياً ممتعاً دائماً، وكانت تلك النهاية تذكيراً بأن كل شيء ممكن حتى اللحظات الأخيرة».



وأضاف: «شعرت أنني كنت مسيطراً على مجريات اللعب في الحفر التسع الأخيرة، لكن روري قدّم أداءً مميزاً، كما لعب ثريستون لورنس جولة رائعة. في النهاية سارت الأمور في صالحي، وكان ذلك تأكيداً على أهمية الاستمرار والتركيز حتى الضربة الأخيرة. الفوز دائماً شعور خاص، خصوصاً في وجود العائلة، وكانت تجربة لا تُنسى».

وبفضل موسمه اللافت في 2025، ارتقى فليتوود إلى المركز الثالث في التصنيف العالمي، وهو أعلى مركز يبلغه في مسيرته، خلف المتصدر سكوتي شيفلر الفائز بألقاب الغراند سلام روري ماكلروي.



ورغم إدراكه لحجم التحدي الذي تمثله منافسة هذين النجمين، يؤكد فليتوود تطلعه لمواصلة التقدم نحو القمة، معتبراً أن بطولة دبي إنفيتيشنال تشكل فرصة مبكرة في الموسم لبناء الزخم المطلوب.

وقال: «الفارق واضح، فهما الأفضل في العالم حالياً، وأنا ضمن مجموعة من اللاعبين الذين يسعون للحاق بهما. الأمر يتطلب مراجعة كل جانب من جوانب أدائي والعمل على تحسين التفاصيل الصغيرة التي قد تُحدث الفارق. إنه تحدٍّ كبير، خصوصاً أنني أبدأ الموسم في مركز لم أبلغه من قبل، وهو المركز الثالث عالمياً، وهو ما يمنحني دافعاً إضافياً».



وسيواجه فليتوود مجدداً روري ماكلروي، إلى جانب عدد من أبطال بطولة «ذا أوبن» شين لوري، وبادريك هارينغتون، وفرانشيسكو موليناري. كما تضم قائمة المشاركين عدداً من أبطال جولة دي بي ورلد، من بينهم رايان فوكس، ومات والاس، ونيكولاي هوغارد، إضافة إلى متصدر ترتيب السباق إلى دبي جايدن شابر.

وتشهد منافسات «برو-آم» مشاركة 60 لاعباً محترفاً إلى جانب 60 لاعباً من الهواة، من بينهم مضيف البطولة عبدالله النابودة، إلى جانب نجمَي دوري كرة القدم الأمريكية السابقين لاري فيتزجيرالد وجون إلواي، ولاعب مانشستر يونايتد السابق دوايت يورك.