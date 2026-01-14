جولة مينا للغولف تطلق سلسلة بطولات مصر الأحد المقبل

تنطلق سلسلة بطولات مصر للغولف الأولى من نوعها ضمن جولة مينا للغولف الاثنين المقبل، حيث يتوافد نخبة من اللاعبين الدوليين إلى نادي نيو جيزة للغولف للمشاركة في أولى البطولات الأربع المتتالية التي تقدم جوائز مالية إجمالية قدرها 400 ألف دولار، بالإضافة إلى نقاط التصنيف العالمي الرسمي للغولف وتعد جولة مينا، الجولة الوحيدة في المنطقة المعترف بها رسمياً من قِبل التصنيف العالمي للغولف، وهي تتخذ من الشرق الأوسط وتحديداً في دولة الإمارات مقراً لها، كمبادرة إماراتية رياضية رائدة.

تُشكل بطولة نيو جيزة التي تقام في الفترة من 19 إلى 21 يناير بداية سلسلة مكثفة من البطولات تمتد لأربعة أسابيع في مصر في إطار الشراكة بين جولة مينا والاتحاد المصري للغولف، حيث يتنافس اللاعبون على ثلاثة ملاعب مصرية عالمية المستوى، حيث تقام المنافسات أيضاً في منتجع أدريس مراسي للغولف الواقع عند ساحل البحر الأبيض المتوسط المذهل، مع بطولتين متتاليتين «24-26 يناير الجاري و29-31 من الشهر ذاته» قبل العودة إلى القاهرة لإقامة الجولة الختامية في نادي مدينتي للغولف «3 حتى 5 فبراير المقبل»، مع جوائز مالية تصل إلى 100 ألف دولار أمريكي ونقاط التصنيف العالمي الرسمي في كل بطولة، مما يجعل المنافسة على صدارة تصنيف جولة مينا في أوجها حالياً.



ويصل اللاعب الإيطالي لودوفيكو أدابو إلى القاهرة كأحد أبرز المرشحين للفوز. وأعلن اللاعب عن حضوره بقوة في الساحة الاحترافية بفوز ساحق أحكم فيه سيطرته من البداية وحتى النهاية في بطولة تحدي بي جي أرويرا البرتغال في نوفمبر الماضي.

سيُراهن الاسكتلندي أيدان أوهيغان، الذي نافس وود بقوة في بطولة رولير الغارف كلاسيك في ديسمبر الماضي، على فرصته في تحقيق فوز تاريخي، وكذلك مواطنه سيباستيان ساندين والإنجليزي توبي هانت، وجميعهم ضمن المراكز الخمسة الأولى. كما يعود النمساوي آرون زيمر إلى المنافسة بعد أن أظهر لمحات من مستواه خلال بطولات البرتغال.



وتضم البطولة نخبة من اللاعبين ذوي الخبرة في جولة دي بي ورلد، مثل الإسباني أليخاندرو كانيزاريس والإنجليزي آشلي تشيسترز، بالإضافة إلى جوردان وريسديل المتألق الذي أبهر الجميع طوال الموسم.

وسيمثل مصر صاحبة الضيافة في البطولة عدد من اللاعبين، أبرزهم المحترفان أحمد مرجان ونور شبل، بالإضافة إلى اللاعبين الهواة عيسى أبو العلا، ومحمد أبو العلا، وعبدالمنعم الشافعي، وآدم الشامي. ومن المتوقع أن يتأهل لاعبون محليون آخرون من خلال التصفيات المؤهلة لبطولة نعمان للمحترفين، والتي تُقام هذا الأسبوع.



يُشكّل نادي نيو جيزة للغولف، الذي صممته شركة تومسون، بيريت آند لوب، منصة مثالية لافتتاح سلسلة بطولات مصر. يوفر تصميم الملعب المخصص للبطولات، والواقع على الأطراف الغربية للقاهرة، فرصاً استراتيجية للمخاطرة والمكافأة، وسرعان ما رسّخ مكانته باعتباره واحداً من أبرز وجهات الغولف في المنطقة.



وأكد رئيس ومفوض جولة مينا للغولف، كيث ووترز، أن سلسلة مصر تمثل علامة فارقة مهمة للغولف الاحترافي في المنطقة، وقال: «يسرّنا إقامة جولة مينا للغولف في مصر، حيث نترقب أربعة أسابيع استثنائية من منافسات الغولف. وقد كان للشراكة مع الاتحاد المصري للغولف دور محوري في تحقيق ذلك، ويسعدنا رؤية اللاعبين المصريين يتنافسون جنباً إلى جنب مع نخبة اللاعبين العالميين. مع جوائز مالية إجمالية تبلغ 400 ألف دولار أمريكي، ونقاط التصنيف العالمي المتاحة في جميع البطولات الأربع، تُتيح سلسلة مصر فرصة ذهبية للاعبين للارتقاء بتصنيف جولة مينا للغولف والارتقاء بمسيرتهم الاحترافية إلى آفاق جديدة».