جايدن شابر يبحث عن فوزه الثالث توالياً في «دبي إنفيتيشنال» للغولف

يدخل متصدر «السباق إلى دبي» جايدن شابر إلى بطولة دبي إنفيتيشنال للغولف، وهو في قمة مستواه، إذ يستعد الشاب الجنوب أفريقي البالغ من العمر 24 عاماً، لخوض منافسات منتجع خور دبي بين 15 و18 يناير الجاري، محافظاً على انطلاقة استثنائية لموسمه الجديد.



شابر يصل إلى دبي بعد تألقه في المرحلة الافتتاحية من الموسم في جولة دي بي ورلد «أوبننغ سوينغ»، حيث ترجم فيها أداءه القوي إلى انتصارين متتاليين، ليقفز مباشرة إلى صدارة ترتيب «السباق إلى دبي» لموسم 2026 ويثبت نفسه أحد أبرز الأسماء الصاعدة على جولة دي بي ورلد.



خلال مشاركاته الثلاث في مرحلة «أوبننغ سوينغ»، حوّل جايدن شابر انطلاقته القوية إلى أرقام واضحة في جدول الترتيب، بعد أن حقق انتصارين وحلّ وصيفاً في «نيدبانك غولف تشالينج» المقامة تكريماً لغاري بلاير، ليجمع 1,348 نقطة ويتصدر المرحلة الافتتاحية من ترتيب «السباق إلى دبي» بفارق مريح.



هذا التميز في «أوبننغ سوينغ» منحه بطاقة المشاركة في بطولة «هيرو دبي ديزرت كلاسيك» بوصفها أولى بطولات «رولكس سيريز» الخمس في الموسم، إلى جانب ضمان المشاركة في جميع بطولات «باك ناين» على جولة دي بي ورلد، إضافة إلى مكافأة مالية قدرها 200,000 دولار أمريكي.



وتأتي هذه القفزة بعد موسم 2025 مستقر الأداء، جمع خلاله 9 مراكز ضمن العشرة الأوائل من أصل 27 مشاركة، ليقدم نفسه واحداً من أكثر الأسماء الواعدة على جولة دي بي ورلد، قبل أن يترجم هذا الحضور القوي إلى ألقاب فعلية في نهاية العام.



وتعد بطولة دبي إنفيتيشنال الانطلاقة الرسمية للسلسلة الدولية ضمن «ريس تو دبي»، حيث تقام بصيغة تجمع بين 60 لاعباً من محترفي جولة دي بي ورلد و60 لاعباً من الهواة، مع منافسات بنظام «برو آم» على مدى 3 أيام، يعقبها يوم ختامي مكرّس بالكامل لمباريات المحترفين على ملاعب منتجع خور دبي.



ومع انضمامه إلى قائمة المشاركين، يلتحق شابر بميدان حافل بالأسماء الكبيرة، في مقدمتها حامل اللقب تومي فليتوود، وروري ماكلروي، المتوَّج بخمسة ألقاب كبرى، إلى جانب أبطال بطولة ذا أوبن شين لوري وبادريغ هارينغتون وفرانشيسكو موليناري، ونخبة من أبطال جولة دي بي ورلد، من بينهم رايان فوكس وراسموس نيرغارد-بيترسن.