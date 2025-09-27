دبا يخطف نقطة من النصر.. وعجمان يهزم بني ياس والظفرة يتخطى البطائح

دبي - أبوظبي، عدنان الغربي، محمد صادق، طلحة عبدالله

تنفس دبا الفجيرة الصعداء بخطف تعادل ثمين من ملعب النصر بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما، مساء أمس، لحساب الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين على استاد آل مكتوم بدبي، وافتتح غلوبير ليما التسجيل للنصر في الدقيقة 40 وعادل العراقي مهند علي لـ«النواخذة» في الدقيقة 85، وبهذه النتيجة رفع النصر رصيده إلى 8 نقاط، فيما حصد «النواخذة» أول نقطة لهم في الموسم.

ضغط دبا على دفاع النصر منذ البداية وحاول الاستحواذ على اللعب والسيطرة على منطقة الوسط، ونجح في تهديد مرمى أحمد شمبيه ببعض الفرص الخطرة أبرزها من أقدام العراقي مهند علي في الدقيقة 10، فيما انتظر النصر الذي اعتمد على التمريرات الطويلة حتى الدقيقة 18 لإيجاد أول فرصة حقيقية، عندما سدد مروان أزرقان فوق المرمى بقليل.

وأهدر الأرجنتيني رامون ميريز فرصة سانحة لافتتاح التسجيل للنصر بطريقة سهلة في الدقيقة 33 قبل أن ينجح زميله غلوبير ليما الكرة في ذلك من ضربة رأسية في الدقيقة 40، لينتهي الشوط الأول بتقدم العميد بهدف دون رد.

في بداية الشوط الثاني، انحصر اللعب وسط الملعب مع فرص قليلة للجانبين خاصة من جانب النصر الذي لعب بحذر دفاعي، في المقابل بحث «النواخذة» عن هدف التعادل وكثفوا محاولاتهم بقيادة مهند علي الذي تمكن من تسجيل هدف جميل من ضربة رأسية في الدقيقة 85، وشهدت الدقائق الأخيرة لعباً مفتوحاً من الجانبين لكن التعادل فرض نفسه على نتيجة المباراة.

وفي لقاء آخر، خطف عجمان ثلاث نقاط ثمينة، بفوزه على مضيفه بني ياس، بهدف من ركلة جزاء في الوقت القاتل، في المباراة التي جرت أمس، على استاد الشامخة، بهذا الفوز رفع عجمان رصيده إلى 9 نقاط من 3 انتصارات في الدوري، وبقي بني ياس متذيلاً لجدول الترتيب من دون نقاط. سجل هدف المباراة الوحيد ليثري سيلفا، من ركلة جزاء في الدقيقة 90 من عمر اللقاء.

وشهدت المباراة طرد لاعبين من بني ياس، إذ أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه ماكينزي في الدقيقة 88، قبل أن يخرج البديل الكاميروني ليونيل وامبا مطروداً، لحصوله على الإنذار الثاني في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

في حين، حول الظفرة تأخره بهدف أمام ضيفه البطائح إلى الفوز 3 - 1 مساء أمس على ملعب استاد حمدان بن زايد، وبفوزه رفع الظفرة رصيده إلى 9 نقاط وتقدم إلى المركز السادس، بينما بقي البطائح في المركز الثاني عشر برصيد 3 نقاط، وبعد أن تقدم البطائح بهدف الفارو دي أليفيرا في الدقيقة 5 من الشوط الأول، جاء الظفرة في الشوط الثاني وسجل أهدافه الثلاثة عن طريق المغربي كريم البركاوي «هدفين» في الدقيقتين 62، و63، ومحمد الخلوي في الدقيقة 83.