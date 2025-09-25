النصر يبحث عن استعادة التوازن على حساب دبا المتعثر

دبي- عدنان الغربي، الفجيرة - محمد فضل

يبحث النصر عن استعادة توازنه عندما يلتقي دبا الفجيرة، غداً، لحساب الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين، في لقاء مهم للفريقين يسعى من خلاله النصر إلى تخطي خسارة الجولة الماضية من شباب الأهلي، فيما يطمح دبا المتعثر إلى تحقيق فوزه الأول في الموسم، لكن مهمته تبدو صعبة في ظل المستويات الجيدة التي ظهر عليها العميد في الجولات الأربع الماضية.



وأكد الصربي سلافيسا يوكانوفيتش، مدرب النصر، أن نتائج «النواخذة» لا تعكس قدراته الحقيقية، حيث يملك جودة وتنظيماً يجعله خصماً صعباً، وقال: «يجب أن نكون متماسكين وجاهزين 100% بدنياً وذهنياً لتحقيق نتيجة إيجابية».



وأوضح يوكانوفيتش أن فريقه طوى صفحة الخسارة الأخيرة من شباب الأهلي، وأنه راضٍ تماماً عن أداء اللاعبين، وستكون مواجهة دبا فرصة مهمة لتقديم الوجه الحقيقي للنصر.

ويتطلع دبا إلى تحقيق النصر الأول في الدوري، بعد تلقى النواخذة 4 هزائم متتاليه منذ بداية المسابقة كان آخرها الخسارة أمام كلباء قبل أيام.

ويدرك الجهاز الفني لفريق دبا صعوبة المباراة خارج الديار، خصوصاً أن النصر قادم هو الآخر من هزيمة أمام الفرسان.



ويعتمد البرتغالي برونو بيريرا، مدرب دبا، على الأسماء نفسها التي كانت حاضرة خلال المباراة الماضية بقيادة العراقي مهند علي والأردني محمود المرضي.

ووصف بيريرا النصر بالفريق القوي، لافتاً إلى أنه قدم أداءً جيداً في مباراته الأخيرة رغم خسارته بصعوبة أمام شباب الأهلي، وهو ما يجعل مواجهته تحدياً كبيراً بالنسبة لهم.



وتابع: «إعداد الفريق سار بشكل إيجابي، وحرصنا على دراسة نقاط القوة والضعف لدى النصر بهدف تحقيق الفوز، وركز الجهاز الفني على تحفيز اللاعبين ورفع معنوياتهم لضمان تحقيق نتيجة إيجابية، والحد من تكرار الأخطاء السابقة».