فابيو ليما وقايدي يتصدران المشهد.. مؤشرات واعدة لحركة نشطة في سوق الانتقالات الصيفية

أطلق سوق الانتقالات الصيفية للاعبين والمدربين في دوري أدنوك للمحترفين، مؤشرات واعدة عن حركة نشطة، استعداداً للموسم الجديد، بعدما شهدت الأيام الماضية توقيع العديد من الصفقات النوعية في أكثر من نادٍ، في الوقت الذي يتصدر فيه فابيو ليما نجم الوصل ومهدي قايدي نجم كلباء «أخبار الميركاتو» بسبب الصراع الخفي بين عدة أندية للفوز بهما.

حيث ينتظر فابيو ليما حسم مصيره من قبل ناديه سواء بتجديد عقده أو مغادرة قلعة «الإمبراطور» بعدما قضى فيها 11 عاماً، كما يتنافس أكثر من نادٍ على ضم مهدي قايدي من شباب الأهلي، بعد تألقه اللافت مع كلباء هذا الموسم، بتسجيله 16 هدفاً ومساهمته بـ7 تمريرات حاسمة.

مشاركة

ودخل العين سوق الانتقالات الصيفية، مبكراً من أجل تجهيز نفسه بشكل مثالي قبل مشاركته في كأس العالم للأندية 2025، المقررة إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية الشهر الجاري.

ويتطلع «الزعيم» الذي وضعته القرعة في مجموعة نارية تضم مانشستر سيتي، ويوفنتوس، والوداد المغربي، لتقديم صورة مشرفة عن الكرة الإماراتية، لذلك جاءت تعاقداته موجهة وحسب الحاجة لتجاوز بعض النقائص التي عانى منها خلال الموسم، وخاصة من الناحية الدفاعية.

وضمت قائمة الوافدين الجدد في العين 5 لاعبين تم الإعلان عنهم رسمياً حتى الآن، يتقدمهم روي باتريسيو، الحارس البرتغالي المخضرم «37 عاماً» في صفقة انتقال حر، وخاض باتريسيو، الذي كان ضمن تشكيلة المنتخب في كأس العالم 2022، عدة تجارب مع أندية أوروبية، بينها سبورتنغ لشبونة البرتغالي، وولفرهامبتون وإندرارز الإنجليزي، وروما الإيطالي وكانت آخر تجاربه مع أتالانتا الإيطالي.

كما ضم الزعيم المهاجم حسين رحيمي، القادم من الرجاء المغربي لمدة أربعة مواسم حتى يونيو 2029، ومواطنه المدافع يحيى بن خالق القادم من الفتح الرباطي بعقد يمتد لأربعة مواسم حتى يونيو 2029، ومارسيل راتنيك، مدافع أولمبيا ليوبليانا السلوفيني، لمدة 4 مواسم، وأديس ياسيتش، مدافع وولفسبيرغر النمساوي، الذي وقع عقداً لثلاثة مواسم حتى يونيو 2028 وسيتم قيده ضمن فئة المقيمين، وجدد العين عقد لاعبه محمد عباس حتى 2029 واستعاد العين مهاجمه جوناتاس سانتوس بعد إعارته للوصل في منتصف الموسم المنتهي.

تعاقد

من جهته، تعاقد النصر مع لاعب الوسط محمد عبدالباسط القادم من الشارقة لمدة 3 مواسم، وزميله المدافع سالم سلطان، والظهير الأيمن زايد الزعابي من الجزيرة والظهير الأيسر عبدالله إدريس، الذي لعب معه بنظام الإعارة منذ الميركاتو الشتوي، فيما أعلن النصر عن استغنائه عن 9 لاعبين دفعة واحدة بسبب انتهاء عقودهم من بينهم 4 لاعبين أجانب و5 لاعبين مواطنين.

وضمت القائمة: البوسني سمير مميشيفيتش، الهولندي ليروي فير، السويسري هاريس سفيروفيتش، البرازيلي ماتيوس اوليفيرا، راشد عمر، يوسف العامري، محمد عبدالرحمن، ناصر النعيمي، مايد الطنيجي.

ويستعد النصر لإحداث تغييرات واسعة على تشكيلة الفريق، ضمن تحضيراته للموسم المقبل، وخاصة بعد موسم النسيان حقق فيه الفريق كأس السوبر الإماراتي القطري فقط، وأنهاه في المركز السادس بدوري أدنوك للمحترفين، كما خرج خالي الوفاض من البطولات الأخرى.

صفقات

كما تعاقد نادي الوصل مع الدولي البيروفي ريناتو تابيا «29 عاماً» لمدة موسمين، ليكون أول صفقات «الإمبراطور» للموسم الجديد، ويمتلك تابيا القادم من ليغانيس الإسباني خبرة واسعة في الملاعب الأوروبية بين الدوريين الإسباني والهولندي.

واستغنى الوصل عن 5 لاعبين، يتقدمهم كايو كانيدو وجواو بيدرو، كايو كانيدو وجواو بيدرو وجيرونيمو بوبليتي وألكسيس بيريز وسيونغ هيون، إضافة إلى إنهاء علاقته بالتراضي مع المدرب الصربي ميلوش.

ودخل خورفكان سوق الانتقالات مبكراً أيضاً بتعاقده مع المدرب حسن العبدولي، وبضمه لاعب الوسط المتألق الكاميروني بيير كوندي الذي لعب في الموسم الحالي مع دبا الحصن، والذي قدم نفسه كأحد نجوم الموسم بتسجيله 7 أهداف، وتعاقد خورفكان أيضاً مع يوسف العامري لاعب النصر السابق في صفقة انتقال حر، في المقابل استغنى عن 8 لاعبين هم: الحارس أحمد ديدا والمدافع عبدالله الكربي واللاعب المقيم براين راميريز وعمر جمعة ربيع، ووليد حسين، وسلطان فايز، وعادل سبيل والمدافع الكوري كون كيونج وون.

وتعاقد كلباء مع لاعب الارتكاز علي سالمين في صفقة انتقال حر بعدما لعب معه معاراً من الوصل منذ فترة الانتقالات الشتوية، كما نجح «النمور» في ضم المهاجم سيكو بابا على سبيل الإعارة من العين حتى يونيو 2027.

وجدد عجمان عقد لاعبه الجامايكي جونيور فليمينغز والمدرب الصربي غوران توفيغدزيتش لموسم آخر، وتعاقد بني ياس مع المدرب البلغاري ايفايلو بيتيف بدلاً عن الروماني دانيال ايسايلا، ونجح الظفرة العائد إلى دوري المحترفين في تجديد عقد جناحه المغربي محمد الخلوي.