744 مليون درهم دخل مصر والمغرب والجزائر وتونس من انتقالات اللاعبين



تواجدت 4 دول عربية، وهي مصر والمغرب والجزائر وتونس بإجمالي 744 مليون درهم، في قائمة الدول الخمسين التي حققت أنديتها أعلى إيرادات خلال السنوات العشر الماضية من انتقالات اللاعبين الدوليين المُدرّبين في بلدانها بما في ذلك الإضافات وبيع اللاعبين خلال 9 سنوات، وتحديداً في الفترة من عام 2016 إلى عام 2025، والتي تتصدرها فرنسا بدخل حوالي 16.87 مليار درهم، وبمتوسط سنوي يقارب 1.7 مليار درهم.



وجاءت مصر والمغرب في الترتيب 37 و38 في القائمة بدخل متساوٍ يقارب 245 مليون درهم، ثم احتلت الجزائر المركز 44 بدخل يقارب 144 مليون درهم، وتونس في المركز 48 بدخل حوالي 110 ملايين درهم، ومثلت الدول الأربع القارة الأفريقية، وضمت القائمة 3 دول من القارة الآسيوية، وهما اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا في المركزين 32 و36 و45، وبدخل يقارب 441 و305 و131 مليون درهم بالترتيب.



وحققت أندية في بلدين آخرين أكثر من ملياري يورو من انتقالات اللاعبين الدوليين المدربين محلياً خلال العقد الماضي، وهما البرازيل بقرابة 11.1 مليار درهم، وإسبانيا بحوالي 9.5 مليارات درهم، واحتلت الدولتان المركزين الثاني والثالث، وتجاوزت الإيرادات 4.24 مليارات درهم في 6 دول أخرى، ومنها 5 دول أوروبية، وهي البرتغال، هولندا، إنجلترا، ألمانيا وإيطاليا، بالإضافة إلى الأرجنتين.



وجاءت كل من جورجيا بدخل قرابة 93 مليون درهم، وتليها ويلز بدخل حوالي 89 مليون درهم، في آخر مركزين بالقائمة التي نشرها مرصد كرة القدم التابع للمركز الدولي للدراسات الرياضية، وأوضح من خلالها أنه تشكل انتقالات اللاعبين الذين تبلغ أعمارهم 20 عاماً أو أقل ما يقرب من ثلث إجمالي الإيرادات، ومن بين الدول العشرين الأولى، تسجل هذه النسبة ارتفاعاً ملحوظاً في صربيا بنسبة 64.7%، وتليها البرازيل 50.1%، والدنمارك 48.4%، والسويد 47.9%، وبلجيكا 43.8%، وتعكس هذه الأرقام الانتقالات الدولية المبكرة للاعبين المُدرّبين في هذه الدول.



في حين، تشكل انتقالات اللاعبين الذين تبلغ أعمارهم ما بين 21 إلى 23 عاماً، ارتفاعاً ملحوظاً في ويلز بنسبة 83.8%، وتليها جورجيا 60.6%، وأوكرانيا 60.4%، والجزائر 57.8%، وباراغواي 55.1%، وفي الفئة العمرية من 24 إلى 26 سنة، كانت الأعلى مصر بنسبة 47.6% من دخلها، وتليها روسيا 38.9%، واليابان 36.7%، والتشيك 35.7%، والمغرب 34.4%، وفي الفئة العمرية الأخيرة فوق 27 سنة، مثلت الجانب الأعلى من دخل إنجلترا بنسبة 26% من دخلها، ومعها بعض الدول مثل كوريا الجنوبية 25%، وتونس 23%، والمغرب 21.2%.