الإيطالي مايورينو مديراً رياضياً جديداً في «العميد»

قررت شركة النصر لكرة القدم تعيين الإيطالي روكو مايورينو مديراً رياضياً، لضمان تطبيق السياسات الرياضية المتعلقة بكرة القدم في النادي، ووضع خطط استراتيجية لبناء الفرق وتطويرها في الأكاديمية، وتنظيم التعاقدات بما يتناسب مع الاحتياجات الفنية للفريق الأول.

ويحمل مايورينو خبرة واسعة في مجال كرة القدم، حيث تولى العديد من المناصب في نادي أيه سي ميلان الإيطالي بين 2005 و2017، من بينها سكرتير رياضي، ومدير رياضي بقطاع الشباب، ورئيس قسم الاستقطاب.

ومساعد المدير الرياضي ورئيس قسم الاستقطاب بالفريق الأول، والمدير الرياضي للفريق الأول، كما تولى منصب المدير الرياضي لنادي لاس بالماس الإسباني لفترة قصيرة، ورئيس قطاع تطوير اللاعبين في برنامج صقور المستقبل بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

ومن أهم الإنجازات التي حققها ايه سي ميلان عندما كان مايورينو يتولى منصب المدير الرياضي للفريق الأول كأس السوبر الإيطالي 2016، كما أسهم في تتويج فرق الشباب بعدة ألقاب، منها بطولة الدوري الإيطالي تحت 18 عاماً في 2007 و 2011.

من جهة أخرى جددت شركة نادي النصر للاستثمار اتفاقية الشراكة مع شركة «هاربور العقارية»، لتواصل بموجبها الإشراف على إدارة مجموعة من المشاريع العقارية التابعة للنادي، في إطار استراتيجيتها الهادفة إلى رفع كفاءة إدارة الأصول، وتعزيز عوائد الاستثمار العقاري.

وتشمل المحفظة العقارية المدارة من قبل «هاربور» عدد 1,156 وحدة، موزعة على مساحة إجمالية تبلغ نحو 130,820 متراً مربعاً، ما يعكس حجم النمو، الذي يشهده قطاع العقارات ضمن استثمارات نادي النصر.

وتم توقيع عقد التجديد من قبل منصور رحمة الفلاسي، رئيس مجلس إدارة شركة نادي النصر للاستثمار، والدكتور مهند الوادية، الرئيس التنفيذي لشركة هاربور العقارية، بحضور سعد عبدالله الحمادي، نائب رئيس مجلس الإدارة، والأعضاء نورة حسن الجسمي، حسن إبراهيم الموسوي، محمد عبدالرحيم فريدوني، ومحمد جنيد عيسى.

كما حضر من جانب «هاربور» المهندس حيدر البياع، الشريك الإداري، والمهندس يوسف التميمي، مدير عقارات الشركة، وماريا إدروز، مساعد مدير العقارات.

وفي السياق ذاته جددت شركة نادي النصر للاستثمار عقد شراكتها مع شركة «الإمارات العقارية»، بهدف تطوير واستثمار عدد من الأبنية والعقارات التابعة للنادي، ضمن خطط التوسع والاستفادة المثلى من الأصول القائمة.

وبموجب هذا التعاون ستُشرف شركة «الإمارات العقارية» على إدارة واستثمار 426 وحدة عقارية، تمتد على مساحة تقدر بـ 39,231 متراً مربعاً، وهو ما يعزز من فرص النمو والاستدامة في محفظة النادي العقارية، وقد تم تجديد الاتفاقية بعوائد مالية إضافية وهامش ربح أعلى، مستفيدين من الموقع الاستراتيجي للعقارات المملوكة للنادي، والطفرة العقارية المتواصلة، التي تشهدها إمارة دبي.

وحضر مراسم توقيع عقد التجديد مع شركة الإمارات العقارية كل من محمد أونام فاياليل، المدير التنفيذي، والسيد جياد روشن، مدير العمليات التجارية، ممثلين عن شركة الإمارات العقارية. وتؤكد هذه الشراكات حرص شركة نادي النصر للاستثمار على التعاون مع مؤسسات متخصصة ذات كفاءة عالية، بما يسهم في تحقيق أهدافها طويلة الأمد في مجال الاستثمار العقاري وتنمية العوائد المستدامة.