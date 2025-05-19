مانشستر سيتي ينسحب من صفقة بـ252 مليون إسترليني

إعداد: موسى علي

أفادت تقارير بانسحاب مانشستر سيتي من سباق التعاقد مع فلوريان فيرتز، نجم باير ليفركوزن، بعد أن توصل إلى أن الصفقة ستكلفه 252 مليون جنيه إسترليني.

يُعد فيرتز من بين أفضل لاعبي أوروبا خلال المواسم القليلة الماضية، ويُعتقد أنه محط أنظار العديد من الأندية الكبرى.

طُرح اسم فيرتز كخليفة محتمل لكيفن دي بروين في السيتي، الذي سيغادر ملعب الاتحاد عند انتهاء عقده الصيف المقبل.

ويُقال إن مانشستر سيتي معجب باللاعب البالغ من العمر 22 عاماً، ودرس شروط الصفقة، ومع ذلك، لن يُقدموا على أي خطوة أخرى بسبب مخاوف بشأن تكلفة الانتقال، وفقاً ل"بي بي سي سبورت".

ويُقال إن مانشستر سيتي يعتقد أن صفقة ضم فيرتز ستكون أغلى صفقة في تاريخ النادي بفارق كبير، وقدّر السيتي قيمة الصفقة بما يصل إلى 252 مليون جنيه إسترليني، شاملة رسوم الانتقال والأجور والمكافآت.

ويضيف التقرير أنه رغم أن مانشستر سيتي يعتبر فيرتز أحد أبرز المواهب في كرة القدم الأوروبية، إلا أنه غير مستعد لدفع هذا المبلغ لضمه، ونتيجة لذلك، من غير المتوقع إتمام الصفقة إلا في حال انخفاض التكاليف بشكل كبير.

ارتبط اسم ليفربول أيضاً باحتمال ضم فيرتز، الذي ساهم في 31 هدفاً في 45 مباراة هذا الموسم، وفي الأسبوع الماضي، أفادت صحيفة كيكر أنه سافر إلى إنجلترا مع والديه لإجراء محادثات مع الريدز.

ويُروَّج لبايرن ميونيخ كوجهة محتملة أخرى لفيرتز إذا رغب في الانضمام إلى أبطال الدوري الألماني، ويقال إن النادي متفائل للغاية بشأن إتمام الصفقة، إما في الصيف أو بنهاية موسم 2025/2026.