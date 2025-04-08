3 صفقات بـ255 مليون دولار.. «المدفعجية» أرسنال يُجهز لضربات صيفية نارية

إعداد: موسى علي

يعمل نادي أرسنال على التعاقد مع 3 نجوم بارزين خلال فترة الانتقالات الصيفية، في صفقة ربما تصل قيمتها إلى 255 مليون دولار، تشمل فيكتور جيوكيريس، ونيكو ويليامز، ومارتن زوبيمندي، بحسب صحيفة "ذا صن".

ويضع النادي أولوية قصوى لتعزيز خط الوسط، حيث يثق المسؤولون في قدرتهم على التعاقد مع نجم ريال سوسيداد مارتن زوبيمندي مقابل نحو 64 مليون دولار.

المدير الرياضي الجديد لأرسنال أندريا بيرتا، يعمل حالياً على تقييم الموارد المالية للنادي، لمعرفة مدى إمكانية تمويل صفقات إضافية تشمل مهاجماً من الطراز الرفيع وجناحاً سريعاً بإمكانه تغيير مجريات المباريات.

ويُدرك بيرتا أن تنفيذ هذه الصفقات يستلزم تحقيق دخل كبير من بيع بعض اللاعبين الحاليين، لتأمين الأموال المطلوبة للتعاقد مع جيوكيريس من سبورتينغ لشبونة، وويليامز من أتلتيك بلباو.

ورغم التحديات المالية، فإن إدارة أرسنال مصمّمة على دعم المدرب ميكيل أرتيتا بكل السبل الممكنة، من أجل بناء فريق قادر على المنافسة بقوة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومع اقتراب رحيل الثنائي جورجينيو وتوماس بارتي بنهاية عقودهما هذا الصيف، تزداد الحاجة للتعاقد مع زوبيمندي أو لاعب وسط دفاعي من نفس المستوى.

كما يبحث النادي عن التعاقد مع حارس مرمى احتياطي، استعداداً لعودة نيتو إلى ناديه الأصلي بورنموث بعد انتهاء فترة إعارته.

ويُعد التعاقد مع مهاجم بارز أولوية مطلقة، في حين يُنظر إلى ضم جناح جديد كخطوة تكتيكية إضافية.

وتعتمد فرص نجاح أرسنال في هذه الصفقات على مدى تمسك سبورتينغ وأتلتيك بلباو بقيمة الشرط الجزائي لكل من جيوكيريس وويليامز، والتي تبلغ 106.85 مليون دولار و62.3 مليوناً.