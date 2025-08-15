المدرسة الصربية تهيمن على قائمة مدربي أنديتنا في 2026-2025

غلبت المدرسة الأوروبية على القيادات الفنية لمدربي أندية المحترفين في الموسم الجديد 2025 - 2026 الذي ينطلق غداً، باستثناء مدرب آسيوي وحيد ممثل في الإيراني فرهاد مجيدي، وعربي وحيد ممثل في المغربي الحسين عموتة، ومدرب وطني وحيد ممثل في حسن العبدولي.

وتوزعت جنسيات بقية المدربين بين 5 مدربين من صربيا، و4 برتغاليين، ومدرب واحد من كل من بلغاريا ومونتنيغري، في حين بات كاسترو أول مدرب برتغالي يقود الوصل، وينفرد ثلاثة من مدربي موسم 2026-2025، بتحقيق إنجازات في مسابقاتنا المحلية، بتحقيق سوزا رباعية الدوري وكأس صاحب السمو رئيس الدولة وكأس سوبر إعمار ودرع التحدي للسوبر الإماراتي القطري مع شباب الأهلي بالموسم الماضي.

وعموتة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي مع الجزيرة في الموسم الماضي، وميلوش لقبي الدوري وكأس صاحب السمو رئيس الدولة في الموسم قبل الماضي، فيما كان ميلوش وبورنو الأصغر عمراً بـ 43 عاماً، وكاسترو الأكبر عمراً بـ 63 عاماً، وتعد طريقة الأداء 4-2-3-1 هي المفضلة لدى أغلب القيادات الفنية في الموسم الجديد.

واحتفظت 7 أندية ، بمدربيها وهم البرتغاليان باولو سوزا مع شباب الأهلي، وبرونو بيريرا مع دبا، والصربيان فلاديمير إيفيتش مع العين، وغوران توفيغدزيتش مع عجمان، وفوك رازوفيتش مع كلباء، والمغربي الحسين عموتة مع الجزيرة، والإيراني فرهاد مجيدي مع البطائح، وأجرت 5 أندية تغييراً على مدربيها، وهي الوصل الذي تعاقد مع المدرب البرتغالي لويس كاسترو.

والنصر مع المدرب الصربي سلافيسا يوكانوفيتش، والوحدة مع المدرب البرتغالي خوسيه مورايس، وبني ياس مع المدرب البلغاري إيفايلو بيتيف، والظفرة مع المدرب المونتنيغري زيلكو بيتروفيتش، واستعان ناديان بمدربين من داخل الدولة، ليقود الصربي ميلوش ميلوييفيتش الشارقة بدلاً من الوصل، والوطني حسن العبدولي خورفكان بدلاً من دبا الحصن في الموسم الماضي.

