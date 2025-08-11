122 صفقة تشعل سوق انتقالات أندية المحترفين

دبا يتصدر المشهد والبطائح .. والجزيرة الأقل نشاطاً

أشعلت أندية دوري أدنوك للمحترفين سوق الانتقالات الصيفية بإبرام 122 صفقة قبل إغلاق باب القيد المقرر مطلع أكتوبر المقبل، وتنوعت تعاقدات الأندية بين مختلف الفئات، حيث ضمت 48 لاعباً مقيماً و43 مواطناً و31 أجنبياً، في مشهد يعكس حيوية «الميركاتو» وحرص الأندية على تدعيم صفوفها بأفضل العناصر لسد النواقص والمنافسة القوية في الموسم الجديد الذي تبقت على انطلاقته أيام قليلة.

وتصدر دبا، العائد حديثاً إلى دوري الأضواء، المشهد بعدد 26 صفقة، بواقع 13 لاعباً مواطناً و8 مقيمين و5 أجانب، في خطوة تعكس طموحه للبقاء بين الكبار وتجنب سيناريو العودة السريعة إلى «الهواة»، وجاء بني ياس ثانياً بـ 14 صفقة، منها 4 مواطنين و6 مقيمين و4 أجانب، فيما حل النصر ثالثاً بـ 11 صفقة ضمت 7 مواطنين ومقيميْن ومثلهما أجانب، في إطار خطة لإعادة «العميد» إلى منصات التتويج.

ومن الأندية التي نشطت في الميركاتو نادي كلباء، الذي أبرم 9 صفقات بواقع 4 مواطنين و3 مقيمين و2 أجانب، بينما تساوى الظفرة، الصاعد حديثاً للمحترفين، في توزيع تعاقداته بواقع 3 لاعبين في كل فئة، وهو ما يعكس منهجية متوازنة في الإحلال والإبدال من أجل البقاء في المنافسة، أما الوصل فقد لفت الأنظار بتعاقده مع 9 لاعبين، 5 منهم في فئة المقيم و4 أجانب، دون أن يضم أي لاعب مواطن.

وعزز الوحدة الباحث عن الألقاب صفوفه بسبع صفقات، ضمت لاعباً مواطناً و4 مقيمين و2 أجنبيين، في حين أبرم العين العدد نفسه من الصفقات بواقع لاعب أجنبي وحيد و6 مقيمين، ما يعكس تركيزه على فئة المقيم، أما خورفكان تعاقد مع 8 لاعبين، بينهم 5 مواطنين ومقيميْن وأجنبي واحد، وعجمان مع 6 لاعبين نصفهم مواطنون والنصف الآخر أجانب، في المقابل، أبرم شباب الأهلي، المتوج بالرباعية التاريخية في الموسم الأخير، 5 صفقات بواقع لاعب مواطن و4 مقيمين، والشارقة العدد نفسه لكن بتوزيع مختلف، لاعبان مقيمان و3 أجانب.

وعلى صعيد الأندية الأقل نشاطاً، اكتفى البطائح بضم 4 لاعبين، مواطنين ومقيمين، فيما جاء الجزيرة في ذيل القائمة بصفقتين فقط، إحداهما لمقيم والأخرى لأجنبي، ما يعكس ثقته بالاستقرار الفني أو الاكتفاء بصفقات محدودة على الرغم من أن نتائجه في الموسم الأخير لم تلبِ طموحات جماهيره.

ومن الملاحظات اللافتة في سوق الانتقالات، غياب بعض الأندية عن التعاقد مع لاعبين من فئات معينة؛ إذ لم يضم الجزيرة والوصل والعين والشارقة أي لاعب مواطن، بينما غاب شباب الأهلي والبطائح عن صفقات الأجانب، وعجمان عن صفقات المقيمين.

وتأمل إدارات الأندية وجماهيرها أن تشكل التعاقدات الجديدة إضافة نوعية تدعم حظوظ الفرق في تحقيق أهدافها خلال مشوار الفترة المقبلة، وأن تسهم في رفع مستوى البطولات المحلية، في موسم يتوقع أن يكون مليئاً بالإثارة والتنافس القوي.